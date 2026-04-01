Juez de Massachusetts reactiva protección de visas a este grupo de personas

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Un tribunal federal de Massachusetts asestó un revés legal a la administración de Donald Trump al reactivar una demanda colectiva que protege a miles de estudiantes extranjeros.

La jueza Patti Saris rechazó la petición del Gobierno para archivar el caso, el cual cuestiona la legalidad de las revocaciones masivas de visas y la cancelación de registros en el sistema SEVIS ejecutadas durante la primavera de 2025.

Los demandantes sostienen que las autoridades migratorias actuaron de forma arbitraria y generalizada, afectando a alumnos que cumplían estrictamente con todos los protocolos legales para residir en el país.

Impacto

Esta decisión judicial resulta importante para el ecosistema educativo estadounidense, ya que impide que el Ejecutivo cierre el proceso sin una investigación profunda sobre sus facultades para anular estatus migratorios sin previo aviso.

Aunque el Gobierno intentó frenar el litigio mediante la reactivación de algunos registros tras el escándalo inicial, la magistrada determinó que el conflicto legal permanece vigente y los afectados tienen derecho a seguir adelante.

Este fallo abre una ventana de esperanza para los universitarios internacionales, quienes podrían recuperar su posición migratoria favorable y evitar futuras medidas de expulsión masiva según detalló El Cronista.

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