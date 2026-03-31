Connecticut celebra la Semana Santa: descubre las mejores actividades para niños y adultos

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La llegada de la primavera en el noreste de Estados Unidos (EEUU) marca el inicio de una temporada de renovación y convivencia ciudadana. Las familias buscan opciones para disfrutar del clima templado mientras participan en las tradiciones que definen la identidad cultural de la región.

Desde recorridos históricos en Hartford hasta encuentros con la vida marina en Mystic, la entidad ofrece espacios para todos los gustos. La infraestructura turística y los parques estatales operan con horarios especiales para recibir a los visitantes locales y foráneos.

Ya se encuentra disponible la guía oficial de actividades de Semana Santa en Connecticut, diseñadas a para toda la familia. Según CT Insider, destaca la procesión del Vía Crucis en Bridgeport y talleres creativos en Bristol como los puntos centrales de la agenda.

¿Qué opciones hay en Connecticut durante Semana Santa?

El Bristol Bazaar organiza una clase práctica de decoración de galletas con temática de Pascua el sábado 4 de abril a las 15:00 horas. El taller dura una hora y requiere que los menores de 18 años asistan bajo la supervisión de un adulto.

Esta experiencia creativa busca que tanto expertos como principiantes compartan una velada relajada mientras preparan dulces artesanales para las festividades. El evento ofrece estacionamiento gratuito para los asistentes en la calle Race número 67, facilitando la logística de los grupos familiares.

La participación en estas manualidades fomenta la creatividad de los niños y permite que los padres compartan tiempo de calidad fuera de las pantallas. Las autoridades locales recomiendan realizar el registro con antelación, ya que estas sesiones suelen agotar sus cupos rápidamente.

¿Dónde se va a celebrar un brunch en Connecticut?

Farmington Gardens anuncia un banquete festivo para el domingo 5 de abril, con dos turnos disponibles a las 11:30 a. m. y a las 14:00 horas. El menú incluye delicias de brunch, una búsqueda de huevos y la visita especial del Conejo de Pascua.

El costo de esta experiencia gastronómica es de 75 dólares para adultos y 25 dólares para niños de entre 5 y 12 años de edad. Los organizadores solicitan que los interesados realicen sus reservas antes del 2 de abril mediante el teléfono 860-678-1353.

Este tipo de reuniones permite que los residentes se reencuentren con amigos y familiares en un ambiente decorado para la ocasión. La combinación de alta cocina y entretenimiento infantil convierte a Farmington en un destino predilecto para cerrar la semana mayor.

¿Qué recorridos culturales estarán disponibles?

Para quienes prefieren el conocimiento, la Casa Museo de Mark Twain ofrece recorridos históricos por la residencia del famoso escritor en la ciudad de Hartford. Por otro lado, la Galería de Arte de la Universidad de Yale mantiene su entrada gratuita en New Haven.

El Mystic Aquarium permanece abierto durante las vacaciones para que los jóvenes aprendan sobre la conservación de las especies marinas en un entorno interactivo. El contacto con la naturaleza se extiende al Gillette Castle State Park, ideal para caminatas al aire libre.

Las celebraciones religiosas también tienen un peso importante con el recorrido anual desde la parroquia de Santa María hasta Nuestra Señora de Fátima. Esta manifestación de fe en Bridgeport congrega a cientos de fieles cada Viernes Santo para conmemorar la pasión de Cristo.

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