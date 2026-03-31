Semana Santa 2026: estos son los horarios y precios de la ruta playera de Sitssa desde Caracas

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El Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa) desplegó su operativo especial "Ruta Playera" para esta Semana Santa 2026 y ofrece a los caraqueños una alternativa económica y segura para disfrutar de los balnearios del estado La Guaira.

El servicio operará con tarifas preferenciales que buscan aliviar el bolsillo de los temporadistas.

El principal centro de despacho será la parada de Gato Negro, en la Avenida Sucre de Caracas.

Desde allí, las unidades cubrirán dos destinos estratégicos para conectar con las mejores playas del litoral central:

Gato Negro – Caribe (Ideal para quienes visitan Los Ángeles, Camurí Chico y Naiguatá).

Gato Negro – Catia La Mar (Destino hacia los balnearios del oeste de la entidad).

Tarifas y beneficios sociales

El costo del pasaje se mantiene en montos módicos en comparación con el transporte privado:

Pasaje general: 100 bolívares por persona.

Tarifa preferencial: 50 bolívares para adultos mayores (tercera edad) y personas con discapacidad.

Para garantizar la movilidad de miles de usuarios, Sitssa ha organizado el flujo de transporte en dos bloques diarios:

Mañana (Salidas hacia la costa): De 6:00 a.m. a 10:00 a.m.

Tarde (Retorno a Caracas): De 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

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