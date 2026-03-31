Precios del pescado en el Mercado de Coche esta Semana Santa: ¿Abrirán jueves y viernes santos?

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El Mercado Municipal de Coche, en Caracas, sigue siendo un punto de referencia para la compra a precios accesibles del pescado fresco. Es por ello que durante este asueto de Semana Santa, te compartimos el costo promedio de esta proteína.

De acuerdo con una publicación compartida por la cuenta en Tiktok, Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta de los frutos del mar, cuyos costos son ajustados a la tasa del Banco Central de Venezuela.

El Mercado trabajará también el jueves y viernes santos.

Precios actualizados al 31 de marzo

Atún: Bs 4.500 kg

Bs 4.500 kg Raya salada: Bs 4.500 kg

Bs 4.500 kg Roncador: Bs 2.500

Bs 2.500 Pargo rosado: Bs 4.500 kg

Bs 4.500 kg Jurel: Bs 2.000 kg

Bs 2.000 kg Cojinua : 2.500 kg

: 2.500 kg Filet merluza: Bs 3.000 (bandeja)

Bs 3.000 (bandeja) Boca chico: Bs 1.500 kg

Bs 1.500 kg Camarón precocido : Bs 5.500 kg

: Bs 5.500 kg Cangrejo: Bs 1.500 kg

Bs 1.500 kg Camarón con concha: Bs 6.000 kg

Bs 6.000 kg Pepitona : Bs 2.000 kg

: Bs 2.000 kg Calamar: Bs 5.000 kg

Bs 5.000 kg Coro Coro : Bs 1.400 kg

: Bs 1.400 kg Sardina: Bs 700 Kg

Bs 700 Kg Mojarra : Bs 1.200 Kg

: Bs 1.200 Kg Tajalí: Bs 2.300

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