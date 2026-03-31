¿Sigues la tradición de comer pescado en Semana Santa?: Claves para comprarlo fresco

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Tradicionalmente, en Semana Santa, todos los católicos comen pescado como símbolo de abstinencia de carne roja, la cual representa el cuerpo de Cristo y la sangre derramada. Esta tradición católica de ayunar se da especialmente el Viernes Santo, y el pescado por no ser considerado “carne” en el contexto religioso, se convierte en la alternativa perfecta cuando de comer proteína se trata.

Si acostumbras mantener la abstinencia de carne roja los días Santos y quieres comprar un pescado fresco, te compartimos cómo puedes aprender a identificarlo.

¿Se puede reconocer el pescado fresco?

Si, fácilmente. Solo basta una inspección visual y sensorial, refiere la Inteligencia Artificial.

Este producto según los expertos debe poseer unas propiedades próximas a las que se corresponden con el pescado vivo. Es decir, es aquel que conservado en frío (no congelado), es apto para el consumo humano.

En otras palabras, es aquel que se consume poco después de su captura sin haber sido congelado o sometido a otros procesos de conservación.

¿Cómo diferenciar un pescado fresco?

Aunque parezca una tarea difícil, no lo es, y en estas líneas te compartimos algunas claves que te ayudarán a lograr cómo identificar cuando es un pescado fresco, y así puedas lleves a casa un producto saludable en esta Semana Santa:

1. Ojos. Deben estar abultados, y la pupila negra y brillante. Cuando el pescado no está fresco los ojos están hundidos, y la pupila se torna gris, y la córnea lechosa.

2. Piel debe tener un color vivo y consistente; mientras que su carne debe ser dura, jamás flácida.

3. Agallas. Deben tener un color rojo o rosa intenso, y un aspecto limpio y brillantes. En caso de que estén grisáceas o amarillentas, no lo compres porque no es un pescado fresco.

4. Escamas. En caso de que el pescado tenga escamas, aún deben estar adheridas a su cuerpo.

5. Vísceras del pescado. Es lo que primero se deteriora, por tanto, si la tripa está hinchada, esté producto ya no está fresco.

6. Olor. El pescado fresco debe oler a mar, porque al ir perdiendo su frescura, el olor se vuelve desagradable.

Freepik

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