Pastel de merluza: una opción sencilla para preparar este pescado sin espinas

Suscríbete a nuestros canales

Entre las opciones de pescado sin espinas se encuentra la merluza. Este es un pescado blanco que destaca por su bajo contenido en grasa y calorías. Además, contiene numerosas vitaminas y minerales, así como proteínas de alto valor biológico.

“Su sabor y su textura son suaves, por lo tanto, se pueden integrar en cientos de recetas y, además, no se hace denso al comerlo varias veces a la semana o en la cena”.

Partiendo de ello te compartimos la receta para que tengas a mano cómo elaborar un pastel de merluza; una opción ideal para servirle a toda la familia.

¿Qué se necesita para elaborar un pastel de merluza?

Ingredientes

- Merluza sin piel (400 g)

- Batatas (700 g)

- Leche (⅓ taza)

- Ajoporro (2)

- Bulbo de hinojo (1)

- Harina (2 cucharadas)

- Caldo vegetal (1 ¼ tazas)

- Eneldo fresco (2 cucharaditas)

- Aceite de oliva (cantidad necesaria)

- Sal (al gusto)

- Pimienta (al gusto)

Preparación

1. Precalentar el horno a 200 °C.

2. Cocinar las batatas en una olla con agua hirviendo hasta que estén tiernas.

3. Pelar y poner la carne de las batatas en un bol con una cucharada de aceite y la leche.

4. Triturar hasta que todo quede suave como un puré.

5. Tapar para que conserve el calor mientras tanto, calentar un chorro de aceite en la sartén a fuego medio-alto.

6. Cortar el puerro y el hinojo en rodajas, y saltear durante tres minutos hasta que estén tierno.

7. Tapar y dejar a fuego medio, durante diez minutos. Revolver de vez en cuando.

8. Espolvorear la harina y mezclar bien.

9. Agregar el caldo vegetal y cocinar todo a fuego bajo durante tres minutos o hasta que espese.

9. Añadir el pescado desmenuzado y el eneldo picado.

10. Poner la mezcla en un molde y cubrir con el puré de batatas.

11. Meter en el horno para hornear durante veinte minutos, o hasta que esté dorado.

12. Servir con un poco de eneldo picado, y a disfrutar de un pastel de merluza. ¡Buen provecho!

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube