Pastel de merluza: una opción sencilla para preparar este pescado sin espinas

Entre las opciones de pescado sin espinas se encuentra la merluza. Este es un pescado blanco que destaca por su bajo contenido en grasa y calorías. Además, contiene numerosas vitaminas y minerales, así como proteínas de alto valor biológico.
“Su sabor y su textura son suaves, por lo tanto, se pueden integrar en cientos de recetas y, además, no se hace denso al comerlo varias veces a la semana o en la cena”.
Partiendo de ello te compartimos la receta para que tengas a mano cómo elaborar un pastel de merluza; una opción ideal para servirle a toda la familia.
¿Qué se necesita para elaborar un pastel de merluza?
Ingredientes
- Merluza sin piel (400 g)
- Batatas (700 g)
- Leche (⅓ taza)
- Ajoporro (2)
- Bulbo de hinojo (1)
- Harina (2 cucharadas)
- Caldo vegetal (1 ¼ tazas)
- Eneldo fresco (2 cucharaditas)
- Aceite de oliva (cantidad necesaria)
- Sal (al gusto)
- Pimienta (al gusto)
Preparación
1. Precalentar el horno a 200 °C.
2. Cocinar las batatas en una olla con agua hirviendo hasta que estén tiernas.
3. Pelar y poner la carne de las batatas en un bol con una cucharada de aceite y la leche.
4. Triturar hasta que todo quede suave como un puré.
5. Tapar para que conserve el calor mientras tanto, calentar un chorro de aceite en la sartén a fuego medio-alto.
6. Cortar el puerro y el hinojo en rodajas, y saltear durante tres minutos hasta que estén tierno.
7. Tapar y dejar a fuego medio, durante diez minutos. Revolver de vez en cuando.
8. Espolvorear la harina y mezclar bien.
9. Agregar el caldo vegetal y cocinar todo a fuego bajo durante tres minutos o hasta que espese.
9. Añadir el pescado desmenuzado y el eneldo picado.
10. Poner la mezcla en un molde y cubrir con el puré de batatas.
11. Meter en el horno para hornear durante veinte minutos, o hasta que esté dorado.
12. Servir con un poco de eneldo picado, y a disfrutar de un pastel de merluza. ¡Buen provecho!
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