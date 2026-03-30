Semana Santa 2026: conozca los precios de las túnicas para acompañar al Nazareno de San Pablo

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Cada Miércoles Santo, los devotos se congregan en el centro de Caracas para acompañar y adorar la imagen del Nazareno de San Pablo en su tradicional procesión.

Gran parte de los asistentes participa luciendo una túnica morada. Esta prenda hace referencia a la vestimenta que portaba Jesús en su camino hacia el Calvario.

¿Cuánto cuestan las túnicas para la procesión del Miércoles Santo?

Los alrededores de la Basílica de Santa Teresa se llenan de vendedores que ofrecen diversos artículos alusivos al Nazareno de San Pablo.

Entre estos, destacan las emblemáticas túnicas moradas, disponibles en una amplia variedad de formatos. desde la talla cero hasta la XL. Los precios varían según el tamaño.

Se conoció que las túnicas pequeñas tienen un costo de $ 3, las de talla seis se venden por $ 6, las de talla M por $ 10, y las tallas más grandes tienen un precio de $ 15.

Una de las vendedoras comentó que "la estrategia principal es vender estas prendas lo más económico posible", ya que más allá de un comercio es una promesa que los devotos cumplen.

Complementando la oferta de túnicas, también se encuentran disponibles franelas. Estas tienen un precio uniforme de $ 5 y son estampadas con diferentes mensajes e imágenes del Nazareno.

Para las tallas más pequeñas, los precios son de $3 y $5. La disponibilidad de tallas abarca desde la talla cuatro hasta la única.

José Félix Lara / 2001

¿Qué más se puede encontrar sobre el Nazareno de San Pablo?

En cuanto a las velas, las individuales tienen un costo de $ 1. También se pueden adquirir tres velas pequeñas por $ 1.

Hay diversos artículos de San José Gregorio Hernández, que cuestan hasta $ 3.

José Félix Lara / 2001

El alcanfor, utilizado para el saumerio y la protección del hogar, tiene un precio de $ 1.

Hay bolsas de incienso por 700 bolívares y escapularios por 400 bolívares.

Todas estas prendas complementan la túnica y las franelas, que se usan para recorrer, junto al Nazareno de San Pablo, la procesión que sale desde la plaza Diego Ibarra el Miércoles Santo a las 6 de la tarde.

José Félix Lara / 2001

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