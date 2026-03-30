Semana Santa 2026: conozca tres lugares gratuitos para disfrutar con niños en Caracas

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Si buscas planes para esta Semana Santa sin salir de la capital, Caracas cuenta con una variada oferta de espacios públicos que no requieren el pago de entradas.

Estos lugares se encuentran acondicionados para recibir a los temporadistas, ofreciendo desde contacto directo con la naturaleza hasta recorridos cargados de historia y aprendizaje para los niños de la casa.

Además, aprovechar estas opciones permite a los padres organizar una agenda divertida y dinámica, garantizando que los más pequeños disfruten de sus vacaciones en entornos seguros y accesibles.

Paseo Los Próceres: diversión al aire libre

Este es uno de los puntos favoritos por su seguridad y amplitud. Durante la Semana Mayor, se suelen instalar estaciones recreativas que incluyen colchones inflables, paredes de escalada y áreas para montar bicicleta o patines.

Ubicación: Avenida Los Próceres, parroquia San Pedro.

Beneficios: es un espacio ideal para que los niños corran libremente. Además, cuenta con seguridad constante y los fines de semana suelen organizar eventos culturales y cuentacuentos relacionados con la temporada.

Parque Generalísimo Francisco de Miranda

Conocido por todos como el "Parque del Este", sigue siendo el pulmón recreativo por excelencia. Sus amplios jardines son perfectos para un picnic familiar y el contacto directo con la naturaleza.

Ubicación: Avenida Francisco de Miranda, frente a la estación de Metro Miranda.

Beneficios: el acceso al parque y la observación de animales son gratuitos. Es el lugar perfecto para que los niños se desconecten de las pantallas y disfruten del aire puro.

Parque Simón Bolívar (La Carlota)

Este parque destaca por sus modernas instalaciones y su gran puente que lo conecta con el Parque del Este. Es un lugar excelente para volar papagayos, una tradición muy popular en estas fechas.

Ubicación: Base Aérea La Carlota, acceso por el Parque del Este o por el distribuidor Santa Cecilia.

Beneficios: cuenta con pistas para trotar y andar en bicicleta, además de amplias zonas de césped para juegos grupales. Es un espacio abierto y muy seguro para pasar toda la tarde.

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