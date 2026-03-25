Viral en Margarita: sorprendente pesca de sardinas desafía a la inteligencia artificial

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La temporada de sardinas en la Isla de Margarita inició con un panorama favorable para el sector pesquero, especialmente en la Bahía de Pampatar, donde se ha reportado una notable abundancia.

Este escenario ha generado optimismo entre los pescadores, quienes dependen de esta actividad como principal fuente de sustento, y también entre los consumidores, debido a la importancia de este recurso en la alimentación diaria.

En los últimos días, la actividad ha cobrado relevancia en redes sociales, donde circulan videos que muestran grandes cantidades de sardinas capturadas en jornadas de pesca.

Estas imágenes han llamado la atención por la magnitud del fenómeno, reflejando una temporada que supera las expectativas y que posiciona nuevamente a Pampatar como un punto estratégico para la pesca en el oriente del país.

Dicho video fue publicado por el chef y creador de contenido digital dennysgon, y el video ya cuenta con más de 14 mil “Me gusta” a través de la red social Instagram.

Gracias a la cantidad de estas sardinas, muchos dudaron de la veracidad del contenido, atribuyéndole los méritos a la inteligencia artificial, puesto que últimamente en redes sociales se han vueltos virales este tipo de contenido.

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