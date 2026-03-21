Así se prepara la Isla de Margarita para Semana Santa: boletos, paquetes y más

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El presidente de la Cámara de Turismo del estado Nueva Esparta, Antonio De Abreu, afirmó que la Isla de Margarita se ha venido preparando para Semana Santa con la preventa de boletos y paquetes que iniciaron hace más de un mes.

Según el cronograma de reservas manejado por las operadoras turísticas y las líneas aéreas, el movimiento de temporadistas tendrá dos etapas marcadas:

Primera fase: Del 26 al 29 de marzo, donde se espera un incremento constante de ingresos.

Pico máximo: Los días 30 y 31 de marzo, junto al 1 de abril, registrarán el mayor volumen de llegadas a la isla.

De Abreu destacó que, a pesar de la diversificación de opciones, el turista que contrata servicios sigue prefiriendo la infraestructura hotelera para su estancia en la Perla del Caribe.

Saturación en el transporte marítimo

Uno de los indicadores más claros de la alta demanda es la situación de los ferrys. El representante gremial manifestó que el movimiento por vía marítima será masivo, al punto que las operadoras ya no pueden ofrecer más cupos para las fechas centrales.

"No han podido ofrecer más viajes porque están ocupados (los ferrys) en las fechas importantes, tanto de ida como de regreso", explicó De Abreu, señalando que la conectividad desde tierra firme se encuentra prácticamente al límite de su capacidad.

Turismo internacional en ascenso

Un dato relevante ofrecido por la Cámara de Turismo en entrevista para Unión Radio es la "proliferación de turistas de distintas nacionalidades".

Se ha observado un flujo constante de visitantes extranjeros que llegan a Margarita realizando escala previa en Caracas, lo que consolida a la isla como el principal destino internacional de Venezuela en este 2026.

Los operadores locales esperan que esta temporada no solo beneficie a la hotelería, sino que impulse el consumo en centros comerciales, restaurantes y servicios de recreación, reafirmando el papel del turismo como motor de la economía insular.