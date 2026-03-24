Venezuela establece reglas para la tecnología: de esto se trata el nuevo Código de Ética para el desarrollo de la Inteligencia Artificial

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El Ministerio para la Ciencia y Tecnología, presentó oficialmente el "Código de Ética para el Desarrollo y Aplicación Responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en Venezuela".

Ese documento busca regular el vacío legal sobre el uso de algoritmos y sistemas automatizados en el territorio nacional.

Establece las bases para que tanto instituciones públicas como empresa privadas diseñen herramientas tecnológicas sin vulnerar los derechos humanos ni la privacidad de los ciudadanos.

La medida responde a la creciente integración de la IA en procesos administrativos y educativos dentro del país.

Las áreas críticas de regulación

En una consulta con un experto en derecho digital y tecnología del Tribunal Supremo de Justicia, señal en que este código regula la privacidad de los datos, la transparencia algorítmica y la responsabilidad civil.

"Un sistema de IA no puede ser una caja negra; el desarrollador debe explicar cómo llega a una conclusión, especialmente si esa decisión niega un crédito bancario o un servicio público", explica el consultado.

El código establece que la responsabilidad final siempre recaerá sobre el humano que supervisa la máquina, eliminando la excusa del "error de sistema" ante fallas técnicas.

La seguridad ciudadana y la regulación es particularmente estricta con el reconocimiento facial y la vigilancia automatizada.

El código limita el uso de estas tecnologías a fines estrictamente legales, por lo que en el sector laboral el documento proteje a los trabajadores exigiendo que se demuestre como se usa la IA sin vulnerar los derechos laborales básicos establecidos en la Constitución.

"Se debe cumplir con estándares como no usar técnicas de manipulación conductual que nule la capacidad de decisión, se debe usar para ampliar conocimientos no para reemplazar".

Además quienes usen este sistema de IA deben gestionar que no perpetúen discriminaciones y que sea transparente sobre el uso y protección de los datos.

Comenta que la efectividad de este código de ética depende de la creación de un comité de vigilancia que monitoree el cumplimiento de los principios de justicia y equidad.

Cumplir con estos estándares permite que el software venezolano tenga mayor aceptación en regiones con regulaciones estrictas, como la Unión Europea.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ya planea programas de formación masiva en ética de la IA para funcionarios públicos.

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