En Imágenes: Perros robots con inteligencia artificial patrullarán Chacao

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La noche de este viernes, el alcalde del municipio Chacao, en el estado Miranda, Gustavo Duque, anunció la incorporación de perros robots al patrullaje.

A través de sus varios canales, el burgomaestre destacó que ahora Chacao es el "primer municipio de Latinoamérica que cuenta con estos perros robóticos".

Perros robóticos patrullan Chacao

De acuerdo con la información proporcionada por Duque, los perros robóticos son autónomos y cuentan con inteligencia artificial con el objetivo de "garantizar la seguridad" de los ciudadanos del municipio.

Durante su video, el burgomaestre también resaltó la adquisición de patrullas "en excelentes condiciones" en aras de fortalecer la seguridad en el municipio.

¿Cómo funcionan los perros robóticos y dónde estarán ubicados?

Duque aseguró que los dos ejemplares que posee el cuerpo de seguridad municipal cuentan con cámaras y sensores de movimiento.

Asimismo, señaló que estarán en las plazas de Chacao "y nos van a ayudar a garantizar la seguridad junto a la policía". "Van a estar recorriendo las plazas observando si hay alguna situación de hurto, de irregularidad, de algún daño a la propiedad" o incluso el hallazgo de vehículos solicitados.

Resalta Duque que "a través de sus cámaras y en tiempo real, ellos van a ir chequeando las placas de los carros, las personas que transitan en las plazas". Adicionalmente, enfatizó que las cámaras de los perros robóticos que ahora posee el cuerpo de seguridad del municipio transmitirán a tiempo real directamente a la Sala Situacional de Chacao.

Voltio y Turbo, los perros robóticos autónomos de Chacao

El alcalde de Chacao hizo una demostración de cómo funcionan estos perros robóticos autónomos. "Uno se llam Voltio y el otro se llama Turbo", aseguró Duque.

En esta demostración, ambos ejemplares le dieron "la patica" al alcalde, también les dio la orden de arriba y ambos perros se ubicaron "en dos patas" para Duque.

Brigada canina histórica de Chacao

Al respecto, Duque aseguró que "ya estamos listos para salir con ella también". Asimismo, señaló que "en los próximos días tendremos los perros robotizados con inteligencia artificial y contaremos con nuestros perros que ya están en el proceso de formación".

Duque agradeció al director de Seguridad Ciudadana del municipio, Luis Gonzalo Fernández, por la innovación.

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