Universidad de Boston otorga beca a estudiante venezolana: la historia de excelencia de Claudia Ahmar

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Recientemente, el Colegio San Agustín, ubicado en el Paraíso, anunció que una de sus estudiantes meritorias fue galardonada con una Beca para estudiar en EEUU.

A través de su cuenta de Instagram, los directos de la institución felicitaron a la alumna de quinto año, Claudia Ahmar, quien podrá continuar sus estudios en el Instituto de Tecnología Wentworth, en Boston.

Este reconocimiento le permitirá cursar la carrera de Ingeniería Biomédica, formando parte de la promoción que se graduará en el año 2030.

Reconocimiento a la excelencia académica

La distinción fue otorgada gracias a su excelente promedio académico y a la solidez de sus metas profesionales, ya que, la beca concedida por la universidad estadounidense premia a estudiantes con perfiles integrales.

No solo se toma en cuenta tener las mejores notas, sino también demostrar capacidad de liderazgo y una visión clara sobre el futuro profesional. La institución en Boston valoró el compromiso de Claudia con sus estudios y su potencial para innovar en el área de la salud y la tecnología.

El impacto del Bachillerato Internacional

Un factor clave en este logro fue sido la formación de Claudia dentro de la primera cohorte del programa de Bachillerato Internacional (IB) en el Colegio San Agustín.

Según las autoridades del colegio, este modelo educativo de enfoque global y alta exigencia se convirtió en un paso fundamental para que sus alumnos puedan competir con éxito por cupos y beneficios económicos en universidades de otros países.

Talento venezolano con visión de futuro

El ingreso de Claudia Ahmar a la educación superior en el extranjero representa un orgullo tanto para su colegio como para Venezuela.

Su caso resalta que, los estudiantes venezolanos poseen las herramientas necesarias para sobresalir en escenarios científicos y tecnológicos fuera de sus fronteras, preparándose para ser los líderes del mañana.

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