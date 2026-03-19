La UCV, UCAB y Unimet lideran congreso internacional junto a Francia

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En el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) arrancó en las últimas horas el 1.er Congreso Internacional de Sostenibilidad.

El evento, que reúne a las mentes más brillantes de la academia, la ciencia y el activismo, se extenderá hasta el 20 de marzo con un objetivo claro: trazar una "hoja de ruta" científica que permita a Venezuela enfrentar los desafíos del calentamiento global y cumplir con los compromisos internacionales de la pasada COP-30.

Por primera vez, las tres principales casas de estudio de la capital —UCV, UCAB y UNIMET— unen fuerzas en un proyecto de esta magnitud.

Bajo la premisa de convertir a las universidades en "laboratorios de sostenibilidad", la iniciativa busca que la academia brinde soporte técnico y científico tanto a empresas públicas como privadas.

Según María Fátima Gárces, vicerrectora académica de la UCV, la meta es construir un modelo de desarrollo que proteja al planeta mientras impulsa la economía nacional, refiere una NDP.

El respaldo de Francia y la visión global

El congreso cuenta con el auspicio de la Embajada de Francia en Caracas, subrayando la importancia de la cooperación internacional.

Patrick Riba, consejero cultural de la embajada gala, destacó un punto crítico: aunque Venezuela no es uno de los mayores contaminadores globales, es una de las naciones más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. "Tenemos que buscar soluciones científicas para orientar a quienes toman las decisiones políticas. Este es un reto del mundo entero", afirmó Riba.

El evento surge como una respuesta directa a las pautas establecidas en la COP-30 celebrada en noviembre pasado. Los ejes temáticos del congreso incluyen:

Investigación científica orientada a soluciones locales.

Desarrollo de tecnologías limpias para la industria venezolana.

Educación ambiental y gestión de recursos naturales en comunidades vulnerables.

Se espera que al cierre del congreso se presente un documento conjunto que sirva de guía para las políticas públicas en materia ambiental en Venezuela para el periodo 2026-2030.

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