Día de San José: fiestas en Elorza y las restricciones para promover la buena conducta

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El 19 de marzo es una de las fechas más emblemáticas para el criollo, donde se cruzan la devoción religiosa y el folklore del Llano.

Este día, Venezuela rinde honores a San José, el "Santo del Silencio" y patrono de la Iglesia Universal.

¿Cómo se celebra el 19 de marzo en el país?

Elorza en Apure es el epicentro de la fiesta con San José como su patrono, por ello celebran con festivales de música llanera, toros coleados y comida típica.

La celebración comenzó como una festividad religiosa típica de la época colonial, con misas y procesiones. Fue en 1955 cuando estas fiestas empezaron a organizarse de manera más formal y masiva, uniendo la fe con las ferias ganaderas y el folklore.

El cantautor Eneas Perdomo en la pieza "Fiesta en Elorza" dice "un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron. A la población de Elorza en sus fiestas patronales".

Reglas de convivencia impuestas por la Alcaldía

La Alcaldía del municipio Rómulo Gallegos emitió la Gaceta Oficial Municipal N.º 825, la cual establece que queda estrictamente prohibido:

Sistemas de sonido de alta potencia: queda prohibida la circulación, estacionamiento y permanencia de vehículos con equipos de sonido excesivo ("car audio") en las áreas de celebración.

Música no tradicional: se restringe la música que promueva violencia o vicios, priorizando exclusivamente la música llanera para mantener la identidad del evento.

Elementos de carnaval: está prohibido el uso de espumas químicas (serpentina líquida), polvos de colores y cualquier agente volátil que pueda afectar a los asistentes.

Evasión de impuestos: no se permite el ingreso de cajas de cerveza sin el pago previo del impuesto municipal correspondiente.

Conductas inapropiadas: cualquier comportamiento que atente contra la moral, la seguridad o los valores tradicionales será sancionado.

Viralidad será sancionada

Si una infracción se vuelve viral en redes sociales y afecta la imagen de las fiestas, la multa se duplicará automáticamente.

Cada sanción será categorizada como leves, graves y gravísimas.

Se conoció que las autoridades facultaron a los organismos de seguridad con un despliegue de más de 3,000 funcionarios para aplicar las medidas ya mencionadas.

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