¡De Yaracuy para el mundo! Cocorote rinde tributo a Luis Arráez: así será el reconocimiento del campeón mundial

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El alcalde del municipio Cocorote, Pedro Bolaños, anunció este miércoles una distinción especial para el destacado pelotero Luis Arráez.

A través de un decreto municipal, el deportista fue nombrado oficialmente como "hijo ilustre" de esta localidad, reconociendo así su exitosa trayectoria en el béisbol internacional.

Este reconocimiento surge tras el excelente desempeño de Arráez en el Clásico Mundial 2026, quien nació y creció en la población de Tacarte, estado Yaracuy.

Un orgullo para Tacarte

Para su localidad natal, la actuación del beisbolista venezolano es calificada como magistral. Al ser un joven formado en las comunidades de Cocorote, su ascenso al éxito se convirtió en un ejemplo para la juventud de toda Venezuela.

Reconocimiento al campeón mundial

El decreto formaliza la distinción de Arráez como primera base estelar de la selección nacional, la cual se coronó campeona en el Clásico Mundial de Béisbol durante la noche del miércoles 17 de marzo, tras ganarle al equipo de EEUU por tres carreras.

El oriundo de Tacarte terminó el torneo con un promedio al bate de 545, consolidándose como uno de los bateadores más efectivos del mundo.

​Entre sus momentos más destacados resalta su exhibición de poder, al conectar dos jonrones en un solo encuentro, igualando récords históricos para un jugador venezolano en esta competencia. Con un total de 11 hits y 9 carreras impulsadas, Arráez no solo fue una pieza fundamental en la ofensiva, sino que grabó su nombre en la historia del deporte nacional.

Acto protocolar en agenda

Aunque el nombramiento ya es oficial, la entrega física del reconocimiento se realizará próximamente. La alcaldía informó que se coordinará un acto protocolar respetando la disponibilidad de tiempo y la agenda del jugador, para que el pueblo de Cocorote pueda celebrar junto a él este importante título.

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