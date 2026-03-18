Incluyen a la Isla de Margarita en las rutas de crucero internacional: esto es lo que ofrece

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La gigante naviera italiana MSC Cruceros, una de las operadoras más grandes del mundo con presencia en los cinco continentes, incluyó oficialmente a la Isla de Margarita dentro de su selecto inventario de destinos globales.

A través de su portal web oficial, la compañía ya muestra una detallada guía de puntos de interés y excursiones en el estado Nueva Esparta.

Esta acción posiciona nuevamente a la región en el radar del turismo de lujo europeo y global, destacando la diversidad que ofrece la isla, desde el dinamismo comercial de Porlamar y Pampatar hasta sus santuarios naturales.

Por el momento, la información disponible en la plataforma de MSC se centra en las "Shore Excursions" (excursiones en tierra), diseñadas para ofrecer a los cruceristas una inmersión en la hospitalidad venezolana.

Entre los sitios emblemáticos recomendados destacan:

El Parque Nacional Laguna de La Restinga (ideal para el avistamiento de la Cotorra Margariteña) y la Península de Macanao.

El Castillo de San Carlos Borromeo.

Opciones que van desde la vibrante Playa El Agua hasta la tranquilidad de Manzanillo y el paraíso de los deportes acuáticos en El Yaque.

Impacto económico

La inclusión de Margarita en el catálogo de una empresa que visita más de 100 países representa una oportunidad de oro para la reactivación económica del sector servicios en la isla.

La naviera enfatiza que la experiencia busca atraer tanto a familias como a amantes de la naturaleza, consolidando a Venezuela como un destino seguro y atractivo para el mercado de cruceros de gran calado.