Tres doritos después: conductor es sancionado por negarse a trasladar a una niña estudiante

Suscríbete a nuestros canales

En el estado Aragua un transportista fue sancionado por no permitir el ingreso de un estudiante a su unidad de transporte.

En redes sociales se viralizó el momento en el cual el sujeto se negó a aceptar el pasaje preferencial estudiantil de la menor de edad, por lo que no la dejaba abordar el autobús.

Aparentemente, el conductor quería cobrar una tarifa por encima de la legal.

¿Cómo actuaron las autoridades?

Brullerby Suárez, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, sancionó al conductor de la Sociedad Civil Unión El Limón por vulnerar los derechos de la estudiante.

Al ciudadano se le sancionó con la suspensión inmediata de las actividades de conducción por 10 días.

En el video publicado en redes sociales se escucha como una mujer dice "es una niña, ingrato", con respecto a la exigencia del transportistas a que bajara de la unidad si no pagaba el pasaje completo.

Esta es una infracción a lo estipulado en el artículo 108 de la Ley de Transporte Terrestre vigente, que indica "los usuarios tienen derecho a un servicio de buena calidad".

Además, la Gaceta Oficial 43.284 establece un descuento obligatorio del 50% en el pasaje estudiantil sobre la tarifa oficial para estudiantes de educación básica, diversificada y universitaria.

Este beneficio aplica en rutas urbanas, suburbanas e interurbanas, exigiendo el uso de uniforme o carnet vigente de lunes a sábado.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube