Alcaldía de Baruta premia el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial: entregará la llave del municipio a los jugadores

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El municipio Baruta no se quedó atrás en la fiebre del béisbol. Tras la histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial 2026, el alcalde Darwin González anunció que la casa se tira por la ventana para recibir a nuestros héroes del diamante.

Mediante el decreto municipal 018-72025, la Alcaldía otorgará los reconocimientos más altos que un civil puede recibir en la jurisdicción:

La Llave de Baruta: Se entregará la llave del municipio a los jugadores, una distinción reservada para personalidades ilustres que han dejado una huella imborrable.

Huéspedes de Honor: Todos los integrantes del equipo nacional han sido declarados oficialmente como visitantes distinguidos del municipio.

La mítica Plaza Alfredo Sadel se convirtió en el epicentro de la celebración en Caracas:

Más de 6.000 fanáticos se concentraron frente a las pantallas gigantes para vibrar con cada inning.

PoliBaruta y otros cuerpos de seguridad reportaron un comportamiento ejemplar de los asistentes, quienes celebraron hasta altas horas de la noche sin incidentes lamentables.

González, junto al director de deportes Alejandro Soto, destacó que el equipo es el vivo ejemplo de los valores de perseverancia y trabajo en equipo que quieren sembrar en la juventud baruteña.

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