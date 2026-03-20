Denuncian que tolderos de La Guaira talaron árboles para obligar a los bañistas paguen toldos

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La cuenta en Instagram Paseo Macuto denunció este 19 de marzo, la tala indiscriminada de árboles que se encontraban en este balneario ubicado en el estado La Guaira, uno de los más visitados del Litoral Central.

Según lo informado por los usuarios y defensores del medio ambiente, la poda tuvo lugar entre los días 17 y 18 de marzo, por parte de los denominados "tolderos", quienes tienen el negocio de alquiler de toldos a orillas de las playas.

"Estas jornadas de poda en las playas de Venezuela, deben realizarse en septiembre / octubre para que los árboles tengan tiempo de recuperarse y ofrecer su frondosidad gratuita durante las temporadas altas de Carnaval y Semana Santa. Hacer estas podas radicales a pocos días de la Semana Mayor, solo expone la voracidad de quienes monopolizan hereditariamente las concesiones de alquiler de toldos y sillas", señalan.

A través de las redes sociales, los bañistas han denunciado que los denominados tolderos abusan con el cobro de los toldos, incluso algunos señalaban que cobran hasta el uso de las áreas verdes, que son de uso público.

Hace un año habían atendieron irregularidades por la misma causa

En febrero de 2025, en un esfuerzo por garantizar el acceso público y equitativo a las playas, las autoridades de la La Dirección de Turismo de la Gobernación de La Guaira en conjunto con La Capitanía de Puertos y La Policía Marítima, llevaron a cabo una reubicación de toldos en la popular playa del Paseo Macuto.

Esta iniciativa respondía a la necesidad de brindar espacios designados a aquellos visitantes que prefieren llevar sus propios equipos de playa como silla y sombrillas, sin la obligación de adquirir el servicio de alquiler de un toldo y dos sillas cuyo costo en ese momento era de $10.

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