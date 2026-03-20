¡Atención, Caracas! Cierre de vías este domingo 22 de marzo: rutas alternas

Los conductores que transitan por la Gran Caracas deberán tomar previsiones este domingo 22 de marzo debido a la primera edición de la carrera "Farmatodo Corre | Caracas 2026".
Diversas arterias viales de los municipios Baruta y Libertador permanecerán cerradas desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
La Alcaldía de Baruta y los organizadores del evento han desplegado un operativo de seguridad que afectará la circulación en avenidas clave como Río de Janeiro y La Guairita, por lo que se recomienda el uso de vías alternas para evitar congestionamientos.
Rutas de la carrera y avenidas cerradas
El evento deportivo contempla dos modalidades (6K y 12K) que conectarán sectores como Las Mercedes, Bello Monte y Chuao.
Los puntos de control y cierres totales o parciales se establecerán en:
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Avenida Río de Janeiro: Eje principal de la carrera.
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Avenida La Guairita y Avenida Araure.
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Avenida Principal de Bello Monte y Avenida Beethoven.
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Avenida Paseo de los Ilustres y Avenida Miguel Ángel.
Vías alternas recomendadas
Para quienes necesiten desplazarse por el sureste y centro-este de la ciudad durante la mañana del domingo, se sugieren las siguientes rutas:
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Autopista Prados del Este: Para conectar con el centro y el sureste sin pasar por Las Mercedes.
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Avenida Francisco de Miranda: Como alternativa principal para cruzar el este de la ciudad.
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Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Los accesos desde Bello Monte y Las Mercedes estarán restringidos, por lo que se recomienda usar las salidas de La Castellana o Altamira.
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Avenida Principal de Las Mercedes: Mantendrá flujo limitado; se sugiere usar la calle París o la Av. Valle Arriba solo para tránsito local.
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