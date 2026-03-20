¡Atención, Caracas! Cierre de vías este domingo 22 de marzo: rutas alternas

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Los conductores que transitan por la Gran Caracas deberán tomar previsiones este domingo 22 de marzo debido a la primera edición de la carrera "Farmatodo Corre | Caracas 2026".

Diversas arterias viales de los municipios Baruta y Libertador permanecerán cerradas desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

La Alcaldía de Baruta y los organizadores del evento han desplegado un operativo de seguridad que afectará la circulación en avenidas clave como Río de Janeiro y La Guairita, por lo que se recomienda el uso de vías alternas para evitar congestionamientos.

Rutas de la carrera y avenidas cerradas

El evento deportivo contempla dos modalidades (6K y 12K) que conectarán sectores como Las Mercedes, Bello Monte y Chuao.

Los puntos de control y cierres totales o parciales se establecerán en:

Avenida Río de Janeiro: Eje principal de la carrera.

Avenida La Guairita y Avenida Araure.

Avenida Principal de Bello Monte y Avenida Beethoven.

Avenida Paseo de los Ilustres y Avenida Miguel Ángel.

Vías alternas recomendadas

Para quienes necesiten desplazarse por el sureste y centro-este de la ciudad durante la mañana del domingo, se sugieren las siguientes rutas:

Autopista Prados del Este: Para conectar con el centro y el sureste sin pasar por Las Mercedes.

Avenida Francisco de Miranda: Como alternativa principal para cruzar el este de la ciudad.

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Los accesos desde Bello Monte y Las Mercedes estarán restringidos, por lo que se recomienda usar las salidas de La Castellana o Altamira.

Avenida Principal de Las Mercedes: Mantendrá flujo limitado; se sugiere usar la calle París o la Av. Valle Arriba solo para tránsito local.

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