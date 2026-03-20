Fe y Alegría nombra Embajador Global al filántropo Álvaro Pérez Miranda

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En un emotivo acto que reunió a diplomáticos, académicos y líderes comunitarios en la Galería Freites, el reconocido empresario y filántropo venezolano Álvaro Pérez Miranda fue designado oficialmente como Embajador de Buena Voluntad de Fe y Alegría.

El nombramiento, anunciado por el padre jesuita Manuel Aristorena, formaliza un compromiso de años y busca proyectar a nivel internacional la labor educativa de la institución que cumplió 71 años en el corazón de los venezolanos.

Durante el evento, Pérez Miranda presentó su segundo libro, “Mi camino a Venezuela”, cuyas ventas serán destinadas íntegramente al programa “Beca un estudiante”, refiere una NDP.

El libro documenta la gira “Venezolanos que sueñan” realizada en 2024, que dio pie a proyectos tangibles como la barbería escuela en la parroquia La Vega.

Bajo la mentoría de Pérez Miranda, once jóvenes se formaron en finanzas, emprendimiento y gestión de negocios.

La ceremonia contó con la presencia del embajador de Japón en Venezuela, Yasushi Sato, subrayando el fuerte vínculo del autor con el país nipón, donde vivió más de 15 años.

Pérez Miranda, quien fue el primer hispano designado embajador de la cocina japonesa en Estados Unidos (EEUU), aseguró que la disciplina aprendida en Asia fue la que le permitió reconectar con su identidad venezolana y regresar para apoyar a quienes, como él en sus inicios, provienen de estratos humildes.

El nuevo Embajador de Buena Voluntad anunció que iniciará pronto una nueva gira por diversas escuelas de Fe y Alegría en distintas regiones del país.

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