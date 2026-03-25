Nazareno de San Pablo 2026: este será el recorrido oficial en Caracas

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La Iglesia católica venezolana se prepara para vivir los días más importantes de su calendario litúrgico.

El monseñor Raúl Biord, junto a las autoridades eclesiásticas, ofreció detalles sobre las actividades que marcarán la Semana Mayor en todo el país, destacando el inicio de las festividades este próximo domingo con la tradicional bendición de las palmas.

Semana Santa 2026: cronograma oficial

El cronograma general incluye la procesión del Nazareno el Miércoles Santo y la Misa Crismal el jueves por la mañana en la Catedral de Caracas, donde los sacerdotes renovarán sus promesas.

Ese mismo jueves se celebrará la Cena del Señor y la adoración al Santísimo, dando paso a un Viernes Santo de oración con la visita a los siete templos, el viacrucis y la Pasión de Cristo, culminando el fin de semana con la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección.

El Nazareno de San Pablo en la Basílica de Santa Teresa

El Miércoles Santo es el día de mayor fervor en el centro de Caracas. Las puertas de la Basílica de Santa Teresa se abrirán a la medianoche (12:00 a.m.) para recibir a los fieles. La primera misa del día será presidida por el nuevo obispo electo, monseñor José Dionisio Gómez.

En total se realizarán 12 misas, programadas cada hora y media. Estas celebraciones contarán con la participación de sacerdotes invitados, el Cardenal Baltazar Porras y los obispos auxiliares de Caracas, además de representantes de las diócesis de Guarenas, Guatire y La Guaira.

Procesión y cierre en la Plaza Diego Ibarra

Al finalizar los actos religiosos dentro del templo, la imagen del Nazareno de San Pablo saldrá en su tradicional procesión por las calles del centro. El recorrido culminará en la Plaza Diego Ibarra, donde se llevará a cabo la última misa del día, la cual será presidida por monseñor Raúl Biord ante la multitud de devotos.

Eventos clave de la semana

Domingo de Ramos : bendición de palmas en todo el país.

: bendición de palmas en todo el país. Jueves Santo (10:00 a.m.) : Misa Crismal en la Catedral de Caracas con todo el clero.

: Misa Crismal en la Catedral de Caracas con todo el clero. Viernes Santo : reflexión de las "Siete Palabras" y procesiones del Santo Sepulcro.

: reflexión de las "Siete Palabras" y procesiones del Santo Sepulcro. Sábado Santo: Vigilia Pascual y bendición del agua.

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