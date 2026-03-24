El Junko Country Club pide atención de Cantv y Corpoelec

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En El Junko Country Club necesitan que CANTV atienda sus reclamos, pues desde hace meses e incluso años lidian con múltiples fallas de internet y telefonía fija. La zona está conformada por 12 consejos comunales y una comuna y sufren con más de 100 líneas sin internet ni tono. Tratar de hacer un reclamo por Venapp, Cati o cualquier vía nunca tiene respuesta.

Particularmente mal lo están pasando quienes viven en el sector de El Topo quienes ya no hallan a quién acudir, pues nadie les resuelve los problemas ni mucho menos logran siquiera una visita. Las instalaciones de la URL o central de la compañía en El Junko están deterioradas y muchas de las tarjetas que alimentan las líneas telefónicas están en mal estado o quemadas.

Los encargados afirman que no hay presupuesto disponible para reponerlas y tampoco han dado play a las peticiones para instalar fibra óptica en la zona. Asimismo, aseguran que no tienen unidades de transporte para movilizarse hasta allá e incluso les han pedido a los vecinos que les faciliten un carro para poder hacer las visitas técnicas porque según ellos no hay unidades, no tienen gasolina para hacer los recorridos y además tienen poco personal.

Un complique tras otro

Los vecinos de El Topo también solicitan a los encargados de Corpoelec que acudan a hacer poda y corte de árboles antes de la temporada de lluvias, porque muchas ramas amenazan con interrumpir el servicio eléctrico. Se han recogido firmas para pedirle a las autoridades que se encarguen de esto, pero aún no tienen solución.

Es importante que acudan con camiones cesta o camiones grúa con brazo articulado, porque hay árboles altos que no son fáciles de podar. No se trata de ir a acabar con los árboles como ha pasado en otras ocasiones, sino recortar las ramas que pueden caerse en breve por el peso.

Las quejas sobre los servicios en El Junko no son nuevas, hace años que Cantv y Corpoelec no atienden la zona como en el pasado sí lo hacían: los habitantes del sector piden solventar las denuncias sobre líneas perdidas que siguen generando facturas y planes de internet que nunca funcionan. Hace más de cuatro años que solicitan fibra óptica para la zona y no han sido escuchadas sus peticiones.

Con información de nota de prensa

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