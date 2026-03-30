Nazareno de San Pablo: recibirán orquídeas y otras flores hasta las 6 pm de este 30 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Gran parte de la devoción al Nazareno de San Pablo de Caracas se refleja en la decoración de la imagen gracias a la ofrenda de los devotos.

De tal manera, en la Basílica Santa Teresa en el centro de la capital, continúan recibiendo orquídeas y flores para adornar al "Limonero del Señor".

No obstante, solo será hasta cierta hora, para que así la cofradía del Nazareno de San Pablo pueda comenzar con la ornamentación y, posteriormente, la entronización.

¿Hasta cuando recibirán orquídeas para el Nazareno?

Este lunes 30 de marzo la cofradía recibirá orquídeas hasta las 6 de la tarde. Deben ingresar por la entrada del Nazareno, encomendarlas, y luego dejarla con el grupo de cofrades.

Graciela González, cofrade, explicó a 2001 que también aceptan otras flores como margaritas y crisantemos. Las ofrendas deben entregarse lo más rápido posible ya que el Nazareno de San Pablo se entronizará a las 2 de la tarde de este martes 31 de marzo.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube