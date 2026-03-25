Nazareno de San Pablo 2026: esta es la ruta y las medidas de seguridad a seguir

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Representantes de la Iglesia Católica ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer el cronograma oficial de las actividades en honor al Nazareno de San Pablo.

Esta festividad es una de las más emblemáticas del Miércoles Santo en Caracas.

En el encuentro con los medios de comunicación participaron Raul Biord, arzobispo de la Arquidiócesis de Caracas; Armelim de Sousa, párroco rector de la Basílica Santa Teresa; Vanessa Rodríguez de la Cofradía del Nazareno y Dorían González de la Brigada de Seguridad de la Basílica Santa Teresa.

La programación religiosa estará compuesta por un total de 12 celebraciones eucarísticas. Estas misas contarán con la participación de diversos obispos y sacerdotes vinculados a la provincia eclesiástica de la ciudad.

Con el fin de garantizar un espacio amplio para la multitud de devotos, las autoridades confirmaron que la misa central, que sirve de preámbulo a la tradicional procesión, tendrá lugar en la Plaza Diego Ibarra.

Ruta del Nazareno de San Pablo

Como hace años años, la misa que prevé la procesión del Nazareno de San Pablo saldrá desde la plaza Diego Ibarra para comenzar en la esquina Cruz Verde y seguir esta ruta:

Esquina de Velázquez.

Esquina Cipreses.

Esquina Miracielos, donde ocurrió el milagro que le dio el nombre del "Limonero del Señor".

Esquina Reducto.

Esquina de Miranda.

Esquina Puerto Escondido.

Avenida Oeste 8 de El SIlencio.

Esquina San Pablo.

Se harán paradas en Miracielos y San Pablo para contar un poco más sobre la historia del Nazareno y la devoción del venezolano hacia él.

Ofrendas para el Limonero del Señor

El párroco recordó a la feligresía que una de las ofrendas que reciben son flores, ya sean orquídeas o de otro tipo. Los devotos tienen hasta el Domingo de Ramos para entregarlas, para que así formen parte de la decoración del Nazareno.

Logística y Seguridad

Dorían González, coordinador de la Brigada de Seguridad de la Basílica Santa Teresa recomendó a los devotos usar ropa cómoda, hidratarse, y no soltar a los niños. Resaltó que, tal como hace años, está prohibido entrar con velas al templo.

En ese sentido, quien lleve una vela podrá intercambiarla por una estampilla del Nazareno, que serán entregadas por la brigada.

Tanto el arzobispo Biord como el párroco de Sousa destacan que la tradición del Nazareno de San Pablo es una de las más grandes de toda Venezuela, por lo que la afluencia de personas siempre es alta.

En sus plegarias, piden por la salud de sus seres queridos y la paz mundial.

Mensaje del Nazareno

El arzobispo Raul Biord comentó a los medios que el mensaje que esperan llevar este año por parte del Nazareno es la libertad plena para todas las personas, entre ellas, los presos políticos.

"Jesús de Nazaret fue condenado y sometido al escarnio. Todos los obispos pedimos por los detenidos y sus familias, para que sean liberados y todos juntos celebremos la Semana Santa", expresó Biord desde la Basílica Santa Teresa.

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