¿Viajas con niños en Semana Santa? Saren activa operativo para permisos de viaje en estos cinco aeropuertos

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El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) anunció el inicio de un operativo especial este sábado 28 de marzo para facilitar los permisos de viaje de niños, niñas y adolescentes.

A través de su cuenta de Instagram, se informó que la jornada forma parte del despliegue "Semana Santa Segura 2026", con el propósito de que las familias puedan cumplir con los trámites legales.

La iniciativa estará vigente hasta el próximo 4 de abril, coincidiendo con el asueto de la Semana Mayor.

¿Cuáles son los aeropuertos habilitados?

El operativo se llevará a cabo de manera simultánea en cinco terminales aéreas internacionales del país:

Anzoátegui : aeropuerto General José Antonio Anzoátegui.

: aeropuerto General José Antonio Anzoátegui. Carabobo : Aeropuerto Arturo Michelena.

: Aeropuerto Arturo Michelena. La Guaira : Aeropuerto Simón de Maiquetía.

: Aeropuerto Simón de Maiquetía. Nueva Esparta : Aeropuerto Santiago Mariño.

: Aeropuerto Santiago Mariño. Zulia: Aeropuerto La Chinita.

Horarios de atención

Para asegurar la atención de todos los usuarios, el Saren estableció horarios cómodos durante toda la temporada:

Lunes a viernes : de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Sábados y domingos: de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Requisitos necesarios

Los representantes que deseen tramitar la autorización deben presentar la siguiente documentación:

Pasaporte o prórroga : copia de los datos del menor y verificación de que el documento esté vigente.

: copia de los datos del menor y verificación de que el documento esté vigente. Datos exactos del lugar donde vive el niño o adolescente.

Números telefónicos de los padres (o representantes) y de la persona que acompañará al menor en el viaje.

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