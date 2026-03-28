Disfruta de los descuentos en esta Semana Santa con las tarjetas Bancamiga

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Llega la Semana Santa, un período para descansar y reflexionar. Son también días en que muchos deciden vacacionar y algunos recorrer los espectaculares lugares que ofrece el país, acompañados de las promociones y descuentos al pagar con las tarjetas Bancamiga.

Si prefieres descansar en casa, Bancamiga brinda a sus clientes un sinfín de facilidades con descuentos en Chaté 10%, Ridery 10%, Yango 10%, Yummy delivery 10%, Yummy Ride 10%, MÉMÉ 15%, Motorino Pizza 15%, Burger King 15%, Dorado 10%, Tu Gruero 15%, Padma 30%, Pedidos Ya lunes a domingo 30%, Pedidos Ya miércoles 40% y Sellibrí 50%.

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Los planes incluyen entrenamiento personalizado, atención y acompañamiento de coach deportivos, acceso ilimitado a clases grupales, consulta de nutrición inicial y estacionamiento gratis por cuatro horas.

Mérida, un destino único

Si en Semana Santa decides visitar Mérida, conoce y disfruta la Ruta Gastronómica Bancamiga con 10% de descuento en Da Enzo Pizzería, Copas Gelato Bar, Santo Pecado, La Taquería y A tu Gusto. Y 50% en Los Aleros, La Montaña de los Sueños y Alexis y la Venezuela de Antier.

Ya muchos pudieron gozar de estos descuentos el pasado fin de semana, cuando el estado Mérida volvió a ser el escenario de la máxima exigencia ciclística nacional. Más de 1.000 pedalistas desafiaron la mítica geografía merideña en la sexta edición del Gran Fondo Collado del Cóndor, un evento organizado por Ultrabikex con el apoyo de Bancamiga sobre cuatro distancias: 123 kilómetros desde Estanques, 80K desde Mérida, 46K desde Valle Hermoso y 26K desde Mucuchíes.

Si la edición 2025 del Gran Fondo pasó a la historia del ciclismo por lograr la certificación Guiness como el ascenso más largo del mundo, la de este año no se quedó atrás, al ser la primera en que un ciclista recorrió el tramo de 123 kilómetros en menos de cinco horas. El barinés Yurgen Ramírez cruzó la meta con tiempo de 4H55 minutos.

Entre los finalistas de esta edición en la distancia de 80 kilómetros estuvieron los integrantes del club de ciclismo de Bancamiga y la embajadora de la institución Amanda Dudamel, quien apenas llegar a lo alto del Collado del Cóndor, afirmó que estaba muy cansada pero feliz, porque el Gran Fondo “nos reúne a todos para celebrar el deporte, a nuestra ciudad y retar nuestras capacidades. También sirvió para demostrar de lo que somos capaces los venezolanos y sobre todo las mujeres venezolanas”.

Esta sexta edición tuvo un significado especial para la comunidad deportiva y los habitantes de la zona, porque se trató del primer gran evento de esta magnitud realizado tras las torrenciales lluvias de mediados del año pasado, que afectaron severamente la vialidad del páramo andino. La exitosa realización del desafío sirvió para dar un espaldarazo a la reactivación económica y turística de los pueblos del norte de Mérida, que además de su hospitalidad cuentan con lugares paradisíacos que hacen de Mérida un lugar único en el país.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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