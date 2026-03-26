Bancamiga sobresale como la institución líder en crecimiento interanual de su patrimonio

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Bajo el liderazgo del doctor José Simón Elarba, Presidente de la Junta Directiva, Bancamiga consolida su crecimiento. La institución ocupa la quinta posición con mayor patrimonio de la banca privada en ese período. Este resultado se traduce en un valor de Bs. 45.487 MM (equivalente a USD. 108 MM).

En cuota de mercado relacionada con el patrimonio, Bancamiga obtuvo el 3,32% del total del Sistema Bancario Venezolano y el 6,92% en la banca privada, lo que representa un crecimiento interanual significativo de 1,50 y 2,49 puntos porcentuales, respectivamente.

Mayor volumen de activos

El activo total de Bancamiga al cierre de febrero ascendió a 172.725 millones de bolívares, equivalentes a 412 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual de 711,84%, lo que posiciona a la institución como la cuarta con el mayor crecimiento porcentual dentro del estrato grande.

En este indicador Bancamiga alcanzó un crecimiento promedio mensual del 18,44%, superando el promedio del sistema financiero (17,25%). Estos resultados fortalecen la posición de Bancamiga como la séptima entidad bancaria con mayor volumen de activos en el país.

Lo anterior permitió que, para febrero de 2026, Bancamiga alcanzara una participación de 7,30% en la banca privada y 3,45% en el sistema bancario nacional, lo que representa una pérdida interanual de 0,01 puntos porcentuales y, a su vez, una ganancia de 0,40 puntos porcentuales, respectivamente.

En alza cartera de créditos

En cuanto a su cartera de créditos, Bancamiga alcanzó los 67.293 MM de bolívares, equivalentes a 160 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 884,51%. Fue la segunda institución con el mayor incremento relativo dentro del estrato grande.

Aunado a esto logró un crecimiento promedio mensual del 20,46%, superando el 19,21% y 19,79% del sistema financiero y del sector privado, respectivamente.

Estos resultados consolidan a Bancamiga como la sexta entidad bancaria con la cartera de créditos más grande del país, y permiten que alcance un 7,40% en la banca privada y 5,06% de cuotas en el sistema bancario venezolano para el mes de febrero 2026.

Volumen de negocio y transaccionalidad

Su capacidad de innovar, atender y gestionar proactivamente a los clientes, junto a su habilidad de transformar desafíos en oportunidades de crecimiento, han hecho de Bancamiga una de las instituciones financieras más importantes del país.

El volumen de negocios registró en 2025 un crecimiento de 26,45% al alcanzar los USD 26.963 MM, un aumento anual de USD 5.641 MM con respecto a 2024.

Esta aceleración en el ritmo de crecimiento es el resultado de una mayor cantidad de productos ofrecidos, consolidación de la base de clientes e incremento en el volumen transaccional.

En este último indicador, Bancamiga alcanzó para el cierre de diciembre de 2025, un número de transacciones de 1.061.525.342, un comportamiento que refleja una dinámica de expansión sólida y acelerada, consolidando el volumen transaccional como indicador clave del desempeño operativo.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA.

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