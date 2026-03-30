Gastronomía

Feria del pescado y IV Festival de Dulcería Criolla en Caracas durante Semana Santa: ubicación

Por Robert Lobo
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 12:00 pm
Feria del pescado y IV Festival de Dulcería Criolla en Caracas durante Semana Santa: ubicación

Este lunes 30 de marzo, se dió inicio a la tradicional Feria del Pescado, a partir de las 6 de la mañana, en el Mercado Municipal de Coche, en la parroquia Coche.

Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, a través de sus redes sociales. 

También, a partir de hoy, desde las 9 de la mañana, se estará llevando a cabo el Cuarto Festival de Dulcería Criolla, en la Plaza El Venezolano, en el centro de Caracas.

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