Feria del pescado y IV Festival de Dulcería Criolla en Caracas durante Semana Santa: ubicación

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Este lunes 30 de marzo, se dió inicio a la tradicional Feria del Pescado, a partir de las 6 de la mañana, en el Mercado Municipal de Coche, en la parroquia Coche.

Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, a través de sus redes sociales.

También, a partir de hoy, desde las 9 de la mañana, se estará llevando a cabo el Cuarto Festival de Dulcería Criolla, en la Plaza El Venezolano, en el centro de Caracas.

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