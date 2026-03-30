¿Qué instituciones trabajarán la Semana Santa?: esto es lo que han dicho

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Desde este lunes 30 de marzo y hasta el viernes 3 de abril se conmemora la Semana Santa, por lo que algunas instituciones no trabajarán, siendo solo el sector de servicios esenciales el que estará activo.

Cabe destacar que el calendario oficial indica que el 2 y 3 de abril son días feriados por Jueves y Viernes Santo.

¿Cómo trabajarán las instituciones en Semana Santa?

Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime): no prestará servicio desde el lunes 30 hasta el viernes 3.

Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren): cerrarán sus oficinas por toda la Semana Santa. Los permisos de viajes para menores se tramitarán en los aeropuertos.

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat): solo prestará servicio hasta el 1 de abril, Miércoles Santo.

Cantv: sus oficinas estarán activas hasta el miércoles, 1 de abril.

Corpoelec: no prestarán servicio administrativo el Jueves y Viernes Santo.

El anuncio de no prestar servicio en las oficinas responde a la medida dada por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, sobre contribuir con el "Plan de Ahorro Energético".