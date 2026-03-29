Viajes

Semana Santa 2026: tarifas actualizadas de Sitssa en los terminales La Bandera y de Oriente

Todos los precios están anclados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV)

Por Selene Rivera
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 07:30 pm
Semana Santa 2026: tarifas actualizadas de Sitssa en los terminales La Bandera y de Oriente
Foto: Cortesía

Con la víspera de la Semana Santa, el Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa) difundió su lista de tarifas en todas sus rutas a nivel nacional.

A través de su cuenta en Instagram, Sitssa precisó los costos de sus boletos a cada una de sus rutas.

Sitssa en Semana Santa 2026

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses, sin embargo, están anclados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los precios son los siguientes:

Terminal La Bandera

  • San Cristóbal $33
  • San Francisco (Maracaibo) $25
  • Barquisimeto $12
  • Valera $23
  • Guanare $17
  • Barinas $21
  • Biscucuy $17
  • Boconó $21
  • Coro $18
  • Punto Fijo $21
  • San Fernando de Apure $14
  • Mérida $30

Terminal de Oriente

  • Puerto Píritu $9
  • Puerto La Cruz $12
  • Cumaná $13
  • Cariaco $16
  • Casanay $17
  • Carúpano $19
  • Anaco $16
  • El Tigre $18
  • San Félix $28
  • Upata $30
  • Maturín $18
  • Caripito $20
  • Punta de Mata $16
  • Temblador $20
  • Tucupita $25
  • Puerto Ordaz $26
  • San Antonio del Golfo $16

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