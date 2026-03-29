Semana Santa 2026: tarifas actualizadas de Sitssa en los terminales La Bandera y de Oriente

Con la víspera de la Semana Santa, el Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa) difundió su lista de tarifas en todas sus rutas a nivel nacional.
A través de su cuenta en Instagram, Sitssa precisó los costos de sus boletos a cada una de sus rutas.
Sitssa en Semana Santa 2026
Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses, sin embargo, están anclados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
Los precios son los siguientes:
Terminal La Bandera
- San Cristóbal $33
- San Francisco (Maracaibo) $25
- Barquisimeto $12
- Valera $23
- Guanare $17
- Barinas $21
- Biscucuy $17
- Boconó $21
- Coro $18
- Punto Fijo $21
- San Fernando de Apure $14
- Mérida $30
Terminal de Oriente
- Puerto Píritu $9
- Puerto La Cruz $12
- Cumaná $13
- Cariaco $16
- Casanay $17
- Carúpano $19
- Anaco $16
- El Tigre $18
- San Félix $28
- Upata $30
- Maturín $18
- Caripito $20
- Punta de Mata $16
- Temblador $20
- Tucupita $25
- Puerto Ordaz $26
- San Antonio del Golfo $16
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