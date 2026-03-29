Semana Santa 2026: tarifas actualizadas de Sitssa en los terminales La Bandera y de Oriente

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Con la víspera de la Semana Santa, el Sistema Integral de Transporte Superficial S.A. (Sitssa) difundió su lista de tarifas en todas sus rutas a nivel nacional.

A través de su cuenta en Instagram, Sitssa precisó los costos de sus boletos a cada una de sus rutas.

Sitssa en Semana Santa 2026

Todos los precios están expresados en dólares estadounidenses, sin embargo, están anclados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los precios son los siguientes:

Terminal La Bandera

San Cristóbal $33

San Francisco (Maracaibo) $25

Barquisimeto $12

Valera $23

Guanare $17

Barinas $21

Biscucuy $17

Boconó $21

Coro $18

Punto Fijo $21

San Fernando de Apure $14

Mérida $30

Terminal de Oriente

Puerto Píritu $9

Puerto La Cruz $12

Cumaná $13

Cariaco $16

Casanay $17

Carúpano $19

Anaco $16

El Tigre $18

San Félix $28

Upata $30

Maturín $18

Caripito $20

Punta de Mata $16

Temblador $20

Tucupita $25

Puerto Ordaz $26

San Antonio del Golfo $16

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