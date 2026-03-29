¿Misa en español en Tampa? Estos son los horarios de la Iglesia St. Joseph para esta Semana Mayor

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La comunidad católica de Tampa se prepara para el inicio de la Semana Santa 2026 en la Iglesia St. Joseph, donde se ha establecido un cronograma que abarca desde toda la Semana hasta el próximo domingo Resurrección.

El programa litúrgico busca integrar a los fieles mediante ceremonias en inglés y español, destacando eventos clave como el tradicional Viacrucis.

Las autoridades parroquiales indicaron que los servicios facilitarán la asistencia de la comunidad hispana local.

Cronograma de la Semana Mayor

Las actividades en la Iglesia St. Joseph (3012 W Cherry St, Tampa) se desarrollarán bajo el siguiente calendario:

Miércoles Santo (1 de abril): Servicio de Tinieblas (Tenebrae) en español a las 7:00 p. m.

Servicio de Tinieblas (Tenebrae) en español a las 7:00 p. m. Jueves Santo (2 de abril): Misa bilingüe de la Última Cena a las 7:00 p. m.

Misa bilingüe de la Última Cena a las 7:00 p. m. Viernes Santo (3 de abril): Liturgia de la Pasión con Viacrucis en español a las 6:00 p. m.

Liturgia de la Pasión con en español a las 6:00 p. m. Sábado Santo (4 de abril): Vigilia Pascual bilingüe a las 8:30 p. m.

Vigilia Pascual bilingüe a las 8:30 p. m. Domingo de Pascua (5 de abril): Misa en español a las 12:00 p. m.

Puntos clave y recomendaciones

Los organizadores recordaron que para eventos diocesanos específicos, como la Misa Crismal del Martes Santo (31 de marzo), los fieles deberán trasladarse a la Catedral de St. Jude en St. Petersburg a las 11:00 a. m. Colaboradores de la parroquia señalaron que el formato bilingüe permite la participación de todos los miembros de la familia sin importar el idioma.

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