Miami de Semana Santa 2026: estos son los horarios de las misas y vigilias en la Iglesia Corpus Christi

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La planificación de la Semana Santa 2026 en el sector de Allapattah contará con eventos religiosos clave para la comunidad local.

La parroquia Corpus Christi estableció una serie de horarios que abarcan desde el inicio del periodo cuaresmal hasta el domingo de resurrección, integrando recorridos tradicionales por las calles adyacentes al templo ubicado en la zona noroeste de la ciudad.

Horarios de las celebraciones litúrgicas

El programa de ceremonias para la presente temporada se divide en las siguientes jornadas principales:

Domingo de Ramos (29 de marzo): Servicios religiosos programados para las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.

Jueves Santo (2 de abril): Misa de la Cena del Señor a las 7:00 p. m.

Viernes Santo (3 de abril): Oficios de la Pasión y procesión del Cristo de la Misericordia a las 7:00 p. m.

Sábado Santo (4 de abril): Solemne Vigilia Pascual a partir de las 8:00 p. m.

Domingo de Pascua (5 de abril): Misas de Resurrección a las 9:00 a. m. y 11:00 a. m.

Actividad especial del Viernes Santo

Para el 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, la parroquia ha programado los actos centrales de la Pasión:

Oficios del Viernes Santo: La conmemoración litúrgica se realizará a las 7:00 p. m. en el templo.

Procesión nocturna: A la misma hora (7:00 p. m.), partirá la Procesión del Cristo de la Misericordia y la Esperanza Macarena por las calles del sector.

Ubicación y contacto

Las actividades tendrán lugar en la sede de la Corpus Christi Catholic Parish, situada en el 3220 NW 7th Ave, Miami, FL 33127. Los interesados en obtener detalles adicionales sobre la logística de los recorridos o requisitos para las ceremonias pueden comunicarse a través del número telefónico 305-635-1331.

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