Piscinas en Miami Beach gratis para los residentes

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El sistema de parques de la ciudad mantiene operativas sus dos sedes principales de piscinas: Flamingo Park Aquatic Center y Normandy Isle Park & Pool . Ambas instalaciones cuentan con piscinas de carriles para nadadores y áreas de juegos interactivos diseñadas para la población infantil.

El acceso a estas piscinas en Miami Beach permite la entrada gratuita a los residentes locales, mientras que los visitantes externos deben abonar una tarifa diaria en la entrada de cada recinto.

Para que te apliquen la tarifa de residente (que es gratis) en las piscinas de Miami Beach, el personal de la entrada exige documentos específicos que demuestren que vives dentro de los límites de la ciudad:

Debes presentar uno de los siguientes documentos originales (no copias) y vigentes:

Licencia de conducir de Florida: Debe tener una dirección de Miami Beach .

Debe tener una dirección de . Identificación de Florida: Emitida por el estado con dirección local.

Emitida por el estado con dirección local. Pasaporte: Acompañado de una factura reciente de servicios (luz, agua o gas) a tu nombre con la dirección de la ciudad.

Acompañado de una factura reciente de servicios (luz, agua o gas) a tu nombre con la dirección de la ciudad. Contrato de alquiler: En algunos casos se acepta si es reciente y vas acompañado de una identificación con foto.

Al llegar a la taquilla de la piscina (Flamingo o Normandy), entregas tu identificación. El personal verifica la dirección en su base de datos. Si es la primera vez que vas, te registrarán en el sistema de Parques y Recreación de la ciudad. Si tu identificación no tiene dirección de Miami Beach (por ejemplo, si vives en Miami o Doral), el sistema marcará automáticamente la tarifa de no residente de 19 dólares.

Vivir en el Condado de Miami-Dade no es lo mismo que vivir en la Ciudad de Miami Beach. Si tu dirección es de Miami, Coral Gables o Kendall, se te cobrará como visitante.

Flamingo Park Aquatic Center

Ubicado en el centro de South Beach, en la 1200 Michigan Ave, Miami Beach, FL 33139, este complejo es el más concurrido por turistas y locales de la zona sur.

Cómo llegar: En auto se puede estacionar en la calle con parquímetro o en garajes sobre Alton Road. En transporte público, el Miami Beach Trolley (South Beach Loop) y los buses 120 y 150 tienen paradas cercanas.

Costos y acceso: Los no residentes pagan 19 dólares por adulto y 13 dólares por niño . No se requiere reserva previa.

Alimentación: Se permite el ingreso de comida de casa en envases reutilizables (está prohibido el plástico de un solo uso). Un almuerzo sencillo en los alrededores cuesta entre 12 y 15 dólares .

Horario: De lunes a domingo, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Normandy Isle Park & Pool

Situada en la zona norte, específicamente en 7030 Trouville Esplanade, Miami Beach, FL 33141, esta sede es ideal para quienes buscan un ambiente más tranquilo y menos saturado de visitantes.

Cómo llegar: Cuenta con un lote de estacionamiento propio dentro del parque para quienes van en auto. El transporte público incluye el trolley de North Beach y la ruta 79 de autobús.

Costos y acceso: Las tarifas para visitantes son de 19 dólares por adulto y 13 dólares por niño . El acceso es libre hasta completar el aforo.

Alimentación: Al igual que en Flamingo, se puede llevar comida propia respetando la normativa de no usar plásticos desechables. Hay áreas sombreadas disponibles para comer.

Horario: De lunes a domingo, entre las 7:00 a. m. y las 8:00 p. m.

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