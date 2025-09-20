La clave para sobrevivir a una inundación en Miami Beach: pasos antes y después de un huracán

Miami Beach es pionera a nivel local y nacional en la reducción del riesgo de inundaciones de vías públicas y viviendas particulares. Es por ello que el ayuntamiento ha creado protocolos de acción civil, a fin de que la población esté en la mejor situación posible antes, durante y después de la llegada de cualquier fenómeno atmosférico, en especial los huracanes que abarcan casi la mitad del año.
Antes del huracán
- Conozca su riesgo de inundación: verifique si su vivienda está en una zona de riesgo especial según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y considere obtener un certificado de elevación para evaluar su propiedad.
- Manténgase informado: sintonice las redes sociales y alertas meteorológicas locales de Miami Beach para recibir actualizaciones. Reporte cualquier inundación a la ciudad mediante la aplicación e-Gov o llamando a la Sala de Control de Obras Públicas (305.673.7625).
- Localice su póliza de seguro: tenga lista su póliza de seguro contra inundaciones para estar preparado si debe presentar un reclamo.
- Proteja su propiedad: instale barreras contra inundaciones en edificios no residenciales y eleve equipos mecánicos o electrodomésticos que puedan estar en riesgo, como los del garaje.
- Estacione en lugares altos: evite dejar su vehículo en zonas bajas, muévalo a terrenos más elevados o estacionamientos.
- Mantenga los desagües limpios: no tire basura y reporte cualquier bloqueo en los desagües pluviales usando la aplicación de gobierno electrónico o llamando a Obras Públicas.
- Planifique para tormentas y huracanes: conozca su ruta de evacuación y tome medidas para protegerse y proteger su propiedad.
- Contacte a las autoridades para asesoría: llame al Departamento de Construcción (305.673.7610) o al Departamento de Obras Públicas (305.673.7080) para recibir orientación técnica sobre cómo reducir riesgos de inundaciones.
Durante el huracán
- Evite entrar en contacto con las aguas inundadas que pueden mezclarse con aguas residuales contaminadas.
- No conduzca a través de áreas inundadas; solo 15 cm de agua corriente pueden derribar a una persona y menos de un metro puede hacer flotar un vehículo.
- Cuidado con objetos cortantes o peligros sumergidos bajo el agua como escombros, etc.
- Durante mareas altas, los navegantes deben reducir la velocidad cerca de los malecones para minimizar las estelas que puedan agravar las inundaciones en propiedades cercanas.
Después del huracán
- Informe los daños: comuníquese con su agente de seguros para reportar cualquier daño provocado por la inundación.
- Limpie y desinfecte: todo lo que haya estado en contacto con el agua de la inundación para evitar contaminación y daños secundarios.
- Lave su vehículo: si su coche estuvo en contacto con las aguas de la inundación, limpie bien especialmente el tren de aterrizaje.
- Enjuague el paisajismo: si las plantas o áreas exteriores estuvieron expuestas al agua de la inundación, límpielas adecuadamente.
- No entre a edificios inundados: espere a la autorización de las autoridades locales antes de reingresar a cualquier estructura que haya sido afectada.
- Documente los daños: tome fotografías del edificio y su contenido para respaldar reclamaciones o reparaciones.
- Mitigue futuros riesgos: aproveche las reparaciones para implementar medidas que reduzcan el impacto de posibles futuras inundaciones.
- Manténgase alerta: continúe monitoreando las condiciones de inundación mediante medios oficiales y reporte cualquier problema a la ciudad vía la aplicación e-Gov o llamando a la Sala de Control de Obras Públicas (305.673.7625).
- Consulte requisitos de elevación: si su casa está en zona de inundación y sufrió daños por más del 50% de su valor, puede necesitar elevar el piso más bajo. Contacte al Departamento de Construcción (305.673.7610) para más información.
- Explore asistencia financiera: FEMA ofrece ayuda económica para daños repetidos o severos. Llame a la oficina de Subvenciones (305.673.7510) para detalles.
