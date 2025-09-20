La clave para sobrevivir a una inundación en Miami Beach: pasos antes y después de un huracán

Suscríbete a nuestros canales

Miami Beach es pionera a nivel local y nacional en la reducción del riesgo de inundaciones de vías públicas y viviendas particulares. Es por ello que el ayuntamiento ha creado protocolos de acción civil, a fin de que la población esté en la mejor situación posible antes, durante y después de la llegada de cualquier fenómeno atmosférico, en especial los huracanes que abarcan casi la mitad del año.

Antes del huracán

Conozca su riesgo de inundación: verifique si su vivienda está en una zona de riesgo especial según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y considere obtener un certificado de elevación para evaluar su propiedad. Manténgase informado: sintonice las redes sociales y alertas meteorológicas locales de Miami Beach para recibir actualizaciones. Reporte cualquier inundación a la ciudad mediante la aplicación e-Gov o llamando a la Sala de Control de Obras Públicas (305.673.7625). Localice su póliza de seguro: tenga lista su póliza de seguro contra inundaciones para estar preparado si debe presentar un reclamo. Proteja su propiedad: instale barreras contra inundaciones en edificios no residenciales y eleve equipos mecánicos o electrodomésticos que puedan estar en riesgo, como los del garaje. Estacione en lugares altos: evite dejar su vehículo en zonas bajas, muévalo a terrenos más elevados o estacionamientos. Mantenga los desagües limpios: no tire basura y reporte cualquier bloqueo en los desagües pluviales usando la aplicación de gobierno electrónico o llamando a Obras Públicas. Planifique para tormentas y huracanes: conozca su ruta de evacuación y tome medidas para protegerse y proteger su propiedad. Contacte a las autoridades para asesoría: llame al Departamento de Construcción (305.673.7610) o al Departamento de Obras Públicas (305.673.7080) para recibir orientación técnica sobre cómo reducir riesgos de inundaciones.

Durante el huracán

Evite entrar en contacto con las aguas inundadas que pueden mezclarse con aguas residuales contaminadas. No conduzca a través de áreas inundadas; solo 15 cm de agua corriente pueden derribar a una persona y menos de un metro puede hacer flotar un vehículo. Cuidado con objetos cortantes o peligros sumergidos bajo el agua como escombros, etc. Durante mareas altas, los navegantes deben reducir la velocidad cerca de los malecones para minimizar las estelas que puedan agravar las inundaciones en propiedades cercanas.

Después del huracán

Informe los daños: comuníquese con su agente de seguros para reportar cualquier daño provocado por la inundación. Limpie y desinfecte: todo lo que haya estado en contacto con el agua de la inundación para evitar contaminación y daños secundarios. Lave su vehículo: si su coche estuvo en contacto con las aguas de la inundación, limpie bien especialmente el tren de aterrizaje. Enjuague el paisajismo: si las plantas o áreas exteriores estuvieron expuestas al agua de la inundación, límpielas adecuadamente. No entre a edificios inundados: espere a la autorización de las autoridades locales antes de reingresar a cualquier estructura que haya sido afectada. Documente los daños: tome fotografías del edificio y su contenido para respaldar reclamaciones o reparaciones. Mitigue futuros riesgos: aproveche las reparaciones para implementar medidas que reduzcan el impacto de posibles futuras inundaciones. Manténgase alerta: continúe monitoreando las condiciones de inundación mediante medios oficiales y reporte cualquier problema a la ciudad vía la aplicación e-Gov o llamando a la Sala de Control de Obras Públicas (305.673.7625). Consulte requisitos de elevación: si su casa está en zona de inundación y sufrió daños por más del 50% de su valor, puede necesitar elevar el piso más bajo. Contacte al Departamento de Construcción (305.673.7610) para más información. Explore asistencia financiera: FEMA ofrece ayuda económica para daños repetidos o severos. Llame a la oficina de Subvenciones (305.673.7510) para detalles.

