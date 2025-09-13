Estaciona en Miami Beach: la aplicación que te permite pagar solo 1 dólar

Suscríbete a nuestros canales

La tarifa de estacionamiento en Miami Beach se reduce a $1 por hora durante este verano para favorecer la actividad comercial en un período habitual de menor movimiento. Esta tarifa especial está disponible en diversas modalidades de estacionamiento de la ciudad a través de la aplicación ParkMobile.

La información fue tomada del portal web oficial de la Ciudad de Miami Beach. Se implementa una tarifa fija de un dólar por hora en estacionamientos municipales, garajes y zonas de estacionamiento en la vía pública, aplicable durante los meses de julio y septiembre de 2025.

Facilidades para usuarios mediante aplicación móvil

El programa ofrece un sistema de promoción que requiere ingresar un código de zona en la aplicación ParkMobile, disponible para iPhone y Android. Al inserta el código, el descuento se activa automáticamente para cualquier estacionamiento dentro de la misma tarifa, sin necesidad de repetir el proceso en cada sesión. Usted puede utilizarla siguiendo los siguientes pasos:

• Descarga y abre la app ParkMobile

• Ingresa el número de zona donde estacionas

• Aparecerá un banner con un código promocional

• El código se guarda y se aplica automáticamente

• La tarifa es $1 por hora, válido por hasta 3 horas cada vez

• Puedes realizar hasta 15 sesiones

• Las sesiones pueden usarse consecutivamente, incluso el mismo día

Condiciones y duración de la promoción

Los conductores pueden aprovechar hasta 15 sesiones con tarifa reducida, lo que representa un máximo total de 45 horas de estacionamiento a un dólar por hora. Estas sesiones pueden utilizarse de forma continua o en días distintos, según convenga al usuario.

Esta medida busca facilitar el acceso al estacionamiento en diferentes puntos de la ciudad y así impulsar la visita a comercios durante la temporada baja de verano.

