Semana Santa 2026: esto es lo que cuestan los toldos y la comida en playas de La Guaira

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Con la llegada del asueto de Semana Santa, las costas de La Guaira se posicionan nuevamente como el destino predilecto para los habitantes de la Gran Caracas. En un recorrido realizado por 2001, se constató la oferta de servicios y el presupuesto necesario para disfrutar de los días libres que tiene la Semana Mayor.

La tarifa estándar para el alquiler de un toldo con dos sillas es de 10 dólares en balnearios como Playa El Yate, Macuto, Los Ángeles, Candilejas, entre otros.

En algunas playas, como Candilejas, el toldo junto a los dos sillas se ofrece con una mesa pequeña. Mientras que en Macuto por tres dólares el visitante puede instalar una esterilla o sabana en la sombra.

El acceso para vehículos particulares y motocicletas tiene un costo entre 2 y 3 dólares, dependiendo del balneario. En cuanto a las duchas y baños, el servicio cuesta un dólar por visita.

Todos los precios reflejados en dólares se cobran de acuerdo a la tasa oficial que indica el Banco Central de Venezuela. Aceptan diferentes métodos de pago como efectivo, divisas, pago móvil y punto de venta.

Los vendedores ofrecen bloqueador y bronceador en presentaciones pequeñas desde los 3 dólares. Para los niños, Macuto cuenta con un parque acuático sobre el mar.

Los salvavidas y otro tipo de flotadores se consiguen desde los 10 dólares.

¿Hay playas privadas?

Marina Grande es una de las playas privadas más visitadas en el litoral central. El costo del ticket por adulto es de 16 dólares, para adultos mayores es de 12 dólares y para niños es de 9 dólares.

Una vez cancelado el ingreso, los usuarios tienen derecho al uso de estacionamiento privado, toldos, sillas, duchas, baños, servicio médico, parque infantil, churuatas, canchas deportivas, y otros espacios para el esparcimiento.

Lo que se debe de cancelar aparte es lo que se consuma dentro del club, como comida o bebidas.

¿Cuánto cuestan los platos en la playa?

El presupuesto para comer varía según el número de acompañantes y el tipo de plato, los tostones playeros se encuentran desde los 8 y 10 dólares. Todos los locales de comida con platos de pescado frito se sirven con ensalada, arepitas y tostones.

Para quienes prefieren alternativas al mar, los prestadores de servicio tienen pollo frito, parrilla, empanadas, entre otros.

Uno de los lugares más visitados para comer es el puerto de El Mosquero. Allí, en el Restaurant El Techo de la Ballena hay pescado frito desde los 12 dólares, sopas a partir de los 9 dólares, mariscos en diferentes presentaciones en $ 15, tostones playeros a 8 dólares y pollo frito en 9 dólares.

El plato de pescado roncador, de 12 dólares, trae tostones, ensaladas, papás al vapor, aguacate y consomé.

En el Restaurante Camarón Rojo tienen un promoción de dos pescados por 18 dólares.

Horarios de atención

Los horarios para el uso de toldo y sillas es desde las 7 am hasta las 4pm. Este es el mismo horario para los equipos de emergencia como salvavidas. Aunque el turista puede permanecer por más tiempo en la playa, ya no contará con los demás servicios.

Los trabajadores esperan que el Jueves y Viernes Santo haya gran flujo de visitantes, como en los años anteriores.

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