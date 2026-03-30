Semana Santa 2026: este es el recorrido de los siete templos en Valencia

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En Valencia también tienen sus rutas para el Viernes Santo en la tradición del recorrido de los siete templos. Cada estado en Venezuela cuenta con sus propios caminos y recorridos religiosos.

En la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, los siete templos que suelen visitar son:

Iglesia San José: ubicada en la avenida 101 de la Díaz Moreno, a una cuadra de la avenida Bolívar Norte de Valencia.

Templo de las Siervas del Santísimo: calle Navas Espinola, cruce con avenida Urdaneta.

Iglesia San Blas: calle Colombia, cerca de la Plaza La Glorieta.

Catedral de Valencia (Basílica Catedral de Nuestra Señora del Socorro): avenida Urdaneta con calle Colombia, frente de la Plaza Bolívar en el casco histórico de Valencia.

Iglesia San Francisco: calle Colombia, entre la avenida Montes de Oca y la avenida Díaz Moreno, frente a la Plaza Sucre.

Santuario María Auxiliadora: avenida Anzoátegui, al lado del colegio Don Bosco.

Iglesia La Candelaria: calle Cantaura con Pasaje Magisterio, frente a la plaza Miguel Peña.

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