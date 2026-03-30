Tradición

Semana Santa 2026: este es el recorrido de los siete templos en Valencia

La ruta religiosa se suele cumplir los Viernes Santo

Por Maria Isabel Rangel
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 10:25 am
Semana Santa 2026: este es el recorrido de los siete templos en Valencia
Referencial

En Valencia también tienen sus rutas para el Viernes Santo en la tradición del recorrido de los siete templos. Cada estado en Venezuela cuenta con sus propios caminos y recorridos religiosos.

En la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, los siete templos que suelen visitar son:

  • Iglesia San José: ubicada en la avenida 101 de la Díaz Moreno, a una cuadra de la avenida Bolívar Norte de Valencia.
  • Templo de las Siervas del Santísimo: calle Navas Espinola, cruce con avenida Urdaneta.
  • Iglesia San Blas: calle Colombia, cerca de la Plaza La Glorieta.
  • Catedral de Valencia (Basílica Catedral de Nuestra Señora del Socorro): avenida Urdaneta con calle Colombia, frente de la Plaza Bolívar en el casco histórico de Valencia.
  • Iglesia San Francisco: calle Colombia, entre la avenida Montes de Oca y la avenida Díaz Moreno, frente a la Plaza Sucre.
  • Santuario María Auxiliadora: avenida Anzoátegui, al lado del colegio Don Bosco.
  • Iglesia La Candelaria: calle Cantaura con Pasaje Magisterio, frente a la plaza Miguel Peña.

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