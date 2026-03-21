Acreditan oficialmente la ruta turística y religiosa de Cocorote: así será la agenda esta Semana Santa 2026

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Esta Semana Santa 2026, Cocorote se perfila como el epicentro de la espiritualidad y el turismo en Yaracuy.

El alcalde Pedro Bolaños, en conjunto con el gobierno regional y nacional, presentó una agenda que busca conectar a los ciudadanos con sus raíces cristianas a través de actos litúrgicos, ferias gastronómicas y tradiciones.

Este año, la celebración cuenta con un respaldo especial gracias a la acreditación oficial de su ruta turística y religiosa. Este reconocimiento, entregado por representantes del Ministerio de Turismo y Coryatur, valida el potencial del municipio para recibir a visitantes en sus monumentos, capillas y espacios históricos.

Una ruta con sello turístico y espiritual

La acreditación "Cocorote Tu Destino de Fe" formaliza un recorrido diseñado para mostrar la identidad del municipio. Los visitantes podrán transitar por puntos emblemáticos que incluyen el Museo Vial, la Plazoleta Páez y templos clave como la Capilla Santa Inés del Monte, el Santuario Madre Teresa de Calcuta y la Iglesia San Jerónimo.

Además, la ruta destaca iconos locales como la lunchería Jarro Mocho y los monumentos al Santo Patrono.

Ferias y tradiciones: buñuelos y palmeros

El inicio de las festividades está marcado por el sabor y la tradición. El viernes 27 de marzo arrancará la Expo Sacro Artesanal y la famosa Feria del Buñuelo, que este año contará con más de 150 expositores.

Por otro lado, el sábado 28 de marzo, los Palmeros de Cocorote celebrarán 30 años de trayectoria con su tradicional entrada triunfal por la Avenida Sucre tras recibir la bendición matutina.

Cronograma de fe y devoción

La agenda religiosa contempla los momentos más sagrados de la semana:

Domingo de Ramos (29 de marzo) : bendición de las palmas y escenificación de la entrada de Jesús a Jerusalén.

: bendición de las palmas y escenificación de la entrada de Jesús a Jerusalén. Miércoles Santo (1 de abril) : procesión de El Nazareno en el sector La Pradera 2.

: procesión de El Nazareno en el sector La Pradera 2. Viernes Santo (3 de abril): se realizará el Viacrucis Viviente (con 33 años de historia), la visita a los siete templos y la procesión del Santo Sepulcro.

Para el disfrute de las familias, la alcaldía también organizó actividades variadas que incluyen cine al aire libre, el evento gastronómico "Arepazo de Chigüire" y el popular juego de la "Pega del Coco".

El cierre de la semana estará marcado por el deporte con voleibol playero el sábado, mientras que el Domingo de Resurrección culminará con juegos tradicionales como el palo encebado y la acostumbrada Quema de Judas en El Calvario.

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