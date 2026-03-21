Actividades gratis para este fin de semana en Caracas: incluye obras de teatro y conciertos

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Para este fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de marzo, hay una serie de actividades culturales totalmente gratuitas para toda la familia en la ciudad de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Eventos Caracas difundió la agenda cultural pautada para este fin de semana, la cual está llena de actividades para compartir en familia.

Agenda cultural en Caracas

Según la información que recaudó Eventos Caracas, la agenda cultural para este fin de semana, incluye las siguientes actividades:

Sábado 21 de marzo

Muci en Movimiento: a las 11 de la mañana en el Parque Los Caobos, en el Museo de Ciencias. Habrá baile, ejercicios multifuncionales y fitness de combate.

Concierto de Hermanos Tropicantes en la Gran Pulpería del Libro Venezolano, en Sabana Grande a las 6 de la tarde

Pilates Mat en el parque Generalísimo Francisco de Miranda (Parque del Este) a las 9 de la mañana

Cartas que nunca escribí, a las 4 de la tarde en el piso 1 del centro comercial Paseo El Hatillo

Concierto por el Día Internacional del DJ, en la plaza La Juventud de Bellas Artes a las 7 de la noche

ExpoColor 2026: desde el viernes 20 al domingo 22 de marzo en la plaza Miranda de Los Dos Caminos desde las 12 de mediodía hasta las 9 de la noche.

Workshop de customización desde las 3 de la tarde hasta las 6pm, en el centro comercial Galerías Prados del Este, en PB, El Soguero.

Brillando Juntas: en el centro comercial Galerías Prados del Este a las 10 de la mañana

Bailoterapia en Caurimare a las 9 de la mañana

Hora del Cuento en el Banco del Libro, a las 11 de la mañana

Domingo 22 de marzo

Concierto de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho a las 7 de la noche en la Concha Acustica de Baruta.

Riders Caracas en el Parque Naciones Unidas.

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