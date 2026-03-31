¿Viajas en ferry esta Semana Santa? Conoce los requisitos que no te pueden faltar para abordar

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de Semana Santa se acerca y las navieras ya activaron sus protocolos para garantizar el flujo de temporadistas hacia las costas e islas del oriente del país.

Para quienes tienen previsto zarpar desde el puerto de Cumaná hacia destinos como Punta de Piedras, es fundamental conocer las nuevas disposiciones de transporte y la programación especial que empresas como Naviarca establecieron.

Documentos obligatorios para pasajeros

Para confirmar tu viaje, es indispensable presentar documentos originales y copias. Los adultos deben contar con su cédula de identidad vigente; si está vencida, deben consignar el comprobante de renovación. En el caso de los extranjeros, se requiere el pasaporte con su respectivo sello de entrada o la cédula de residente.

Para los menores de edad, las reglas son específicas:

Niños mayores de 9 años : deben presentar su cédula.

: deben presentar su cédula. Menores de 9 años : solo necesitan el acta de nacimiento.

: solo necesitan el acta de nacimiento. Viajes con terceros: es obligatorio un permiso especial emitido por el CPNNA.

Requisitos para vehículos y mascotas

Si viajas con tu carro o moto, debes presentar el carnet de circulación original y una copia al momento de comprar el ticket. Por otro lado, el traslado de mascotas es gratuito, pero requiere cumplir con normas sanitarias estrictas.

Debes llevar al animal en un kennel limpio y presentar el certificado de vacunación antirrábica, la tarjeta de vacunas al día, la constancia de desparasitación y el comprobante de pago al Insai.

Horarios y beneficios especiales

Las salidas varían según el destino. Por ejemplo, la ruta hacia Araya suele salir a las 9:00 am y retornar al mediodía, mientras que el viaje a Margarita puede durar hasta 4 horas.

Existen descuentos del 50% para adultos mayores (mujeres desde los 55 años y hombres desde los 60) y para personas con discapacidad que tengan su carnet del Conapdis. Los niños menores de 2 años no pagan pasaje.

Precios de los boletos

Aunque las tarifas se fijan en dólares, el pago se realiza en bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Los costos principales son:

Hacia Margarita : adultos $20, motos $40 y vehículos hasta $150.

: adultos $20, motos $40 y vehículos hasta $150. Hacia Coche : adultos $5 y vehículos desde $15.

: adultos $5 y vehículos desde $15. Hacia Araya: adultos $4 y motos desde $8.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube