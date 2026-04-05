Sano y salvo: Trump revela rescate de segundo piloto

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En lo que ha sido calificado como una de las operaciones de búsqueda y rescate más arriesgadas de la historia moderna, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EEUU) lograron extraer con vida a un oficial de tripulación que se encontraba desaparecido en territorio de Irán.

El presidente Donald Trump confirmó la noticia este domingo y celebró el retorno de quien llamó un "valiente guerrero".

Tras el derribo de su caza F-15 el pasado viernes, el piloto se vio obligado a sobrevivir en las "traicioneras montañas de Irán".

Según el relato del mandatario en Truth Social, el oficial permaneció oculto mientras era perseguido de cerca por fuerzas enemigas que estrechaban el cerco a cada hora.

"Nunca estuvo realmente solo", aseguró Trump, al señalar que las unidades de inteligencia y vigilancia mantuvieron su localización bajo monitoreo constante mientras se afinaban los detalles de la extracción masiva.

Una operación "audaz" y sin bajas

El mandatario estadounidense destacó que la misión de rescate fue ejecutada con una precisión quirúrgica.

A pesar de la complejidad del terreno y la presencia de patrullas enemigas, el operativo se saldó con éxito rotundo: ningún soldado estadounidense resultó herido o muerto durante la incursión en el corazón del territorio iraní.

Además, el presidente precisó que se encuentra "sano y salvo" bajo resguardo médico militar. "¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!", subrayó Trump.

Segundo rescate en 48 horas

Este operativo se suma al rescate previo del único tripulante de un A-10 Warthog, aeronave que se estrelló cerca del estrecho de Ormuz casi al mismo tiempo que el incidente del F-15.

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