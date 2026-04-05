Nevada contra el DHS: Tribunal federal tilda de inconstitucional el encarcelamiento sistemático de inmigrantes

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Un tribunal federal de Nevada revocó la directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que obligaba al encarcelamiento preventivo de cualquier persona en proceso de expulsión, permitiendo nuevamente la solicitud de libertad bajo fianza.

La resolución, dictada por el juez de distrito Richard Boulware II, determina que la política de "detención obligatoria" implementada el verano pasado viola la ley federal y los derechos al debido proceso. El fallo beneficia directamente a extranjeros que, a pesar de no tener antecedentes penales o historial de violencia, permanecían recluidos sin posibilidad de que un juez de inmigración evaluara su liberación mientras se resuelve su estatus legal en el país.

Restauración del derecho a fianza en Nevada

Antes de la imposición de esta medida por la administración federal, las personas que no habían cometido delitos graves o que recibían órdenes de expulsión en la frontera podían optar por una fianza.

El reciente fallo judicial restablece esta opción, permitiendo que hasta 60 personas por semana soliciten su liberación en el estado de Nevada. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) indicó que potencialmente miles de personas detenidas por inmigración no autorizada podrían verse beneficiadas por este cambio normativo.

Guía para el inmigrante: Fechas y procedimientos clave

Para los ciudadanos extranjeros bajo custodia o enfrentando procesos de deportación en Nevada, existen plazos y acciones que deben conocer para estar al día con su situación migratoria:

7 de abril: El gobierno federal tiene la obligación de difundir avisos oficiales sobre este fallo en las áreas comunes de todos los centros de detención del estado para informar a los nuevos ingresados.

14 de abril: Los centros de reclusión deben proporcionar obligatoriamente los formularios necesarios para que los detenidos puedan impugnar su encarcelamiento mediante una petición de habeas corpus ante un tribunal.

Perfil del solicitante: Aquellos inmigrantes que no posean antecedentes penales por delitos violentos son quienes tienen mayores probabilidades de que un juez considere su liberación.

Diferencias jurisdiccionales

Es necesario resaltar que este beneficio legal se aplica específicamente en Nevada. Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito emitió un fallo distinto que favorece la política de detención obligatoria del gobierno en ciertas zonas de California, lo que genera un panorama legal fragmentado para los inmigrantes dependiendo del estado donde se encuentren procesados. El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha confirmado si presentará una apelación contra la sentencia de Nevada.

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