Ley de Missy en Florida: DeSantis elimina posibilidad de dar fianza a violadores

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La nueva legislación establece un cambio en los procedimientos penales del estado al suprimir la facultad de los magistrados para conceder libertad bajo fianza tras un veredicto de culpabilidad. La medida se centra en delitos de primer grado y ofensas de naturaleza sexual contra menores, exigiendo que el condenado pase directamente a custodia policial sin posibilidad de permanecer en libertad hasta el día de la audiencia de sentencia.

Origen de la reforma legal

El estatuto surge como respuesta al caso de Melissa “Missy” Mogle, una menor de cinco años fallecida en 2025. El principal sospechoso, Daniel Spencer, había sido hallado culpable de delitos sexuales semanas antes del suceso, pero se encontraba en libertad por una decisión judicial que mantuvo su fianza activa durante el periodo de espera para su condena.

Actualmente, Spencer enfrenta cargos de asesinato en primer grado, proceso en el cual la fiscalía ha manifestado su intención de solicitar la pena de muerte. El juicio por este nuevo cargo está programado para el mes de junio del presente año.

Testimonios sobre la aplicación de la norma

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fundamentó la necesidad de esta restricción basándose en el perfil de peligrosidad de los procesados:

“Si tienes a alguien condenado por un delito grave y está en libertad bajo fianza, envíalo a la cárcel, sabiendo que probablemente recibirá una sentencia de prisión muy larga de todos modos”.

Conflicto con la independencia judicial

La promulgación ha generado tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial. Tras la firma del documento, se solicitó formalmente a la Cámara de Representantes iniciar un proceso de destitución contra la jueza Tiffany Baker-Carper, quien emitió la orden de libertad que permitió a Spencer estar fuera de prisión en 2025.

Entidades como la Asociación de Abogados de Defensa Penal de Florida han manifestado su postura en defensa de la discrecionalidad de los jueces, advirtiendo que las presiones políticas sobre los dictámenes podrían comprometer la autonomía del sistema de justicia en el estado.

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