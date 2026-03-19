Matrimonio entre primos hermanos en Florida: ¿Por qué es legal tras el fallo del Senado?

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En una decisión que mantiene a Florida como uno de los pocos estados en Estados Unidos con normativas de consanguinidad flexibles, el Senado estatal no logró aprobar la medida que intentaba prohibir los matrimonios entre primos hermanos.

Al finalizar la sesión legislativa de marzo de 2026, la propuesta quedó estancada, lo que asegura que este tipo de uniones continúen siendo legales bajo la legislación actual.

Un vacío legal que persiste en Florida

A diferencia de la mayoría de los estados de Estados Unidos, los Estatutos de Florida (Sección 741.21) prohíben de manera explícita el incesto entre parientes directos (padres, hijos, abuelos) y colaterales cercanos como hermanos, tíos o sobrinos.

Sin embargo, históricamente han dejado fuera a los primos hermanos de esta lista de restricciones.

El proyecto de ley HB-733, impulsado principalmente por el representante republicano Dean Black, buscaba corregir lo que él considera un "vacío ético".

La enmienda pretendía que, a partir del 1 de julio de 2026, el estado dejara de reconocer estas uniones para cualquier propósito legal.

Sin embargo, según reportó el medio local WFLA y confirmó la cadena Univision, la propuesta no avanzó antes del cierre de la sesión el pasado 13 de marzo.

Matrimonio entre primos hermanos: razones del estancamiento legislativo

El fracaso de la medida no se debió a una oposición ideológica frontal, sino a la falta de tiempo y a desacuerdos en otros puntos del paquete de salud al que estaba vinculada la enmienda.

"Hay mucha gente aquí y puedes encontrar a tu compañero de vida sin mirar a tu primo hermano", declaró el representante Dean Black a Action News Jax, subrayando que planea reintroducir la propuesta en el futuro, ya sea de forma independiente o como parte de otro proyecto de ley.

Florida: uno de los 16 estados sin restricciones para el matrimonio entre primos hermanos

Con este desenlace, Florida reafirma su lugar entre los 16 estados —incluyendo Nueva York, California y Massachusetts— que permiten los matrimonios entre primos hermanos sin requisitos médicos o de edad.

Según datos de Florida Politics, se estima que aproximadamente uno de cada 500 matrimonios en el estado se da entre parientes de este grado de consanguinidad.

Para los residentes y defensores de la reforma, el resultado de la sesión de 2026 representa una oportunidad perdida para que Florida se alinee con las 32 jurisdicciones que ya prohíben o limitan estrictamente estas uniones.

Por ahora, las parejas de primos hermanos que deseen casarse en el estado podrán seguir solicitando sus licencias de matrimonio sin obstáculos legales adicionales.

Estados donde es totalmente legal el matrimonio entre primos hermanos

En estos 18 estados (incluyendo el Distrito de Columbia), no existen impedimentos legales, pruebas genéticas ni requisitos de edad adicionales para que dos primos hermanos contraigan matrimonio:

Alabama

Alaska

California

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Hawaii

Maryland

Massachusetts

New Jersey

Nuevo México

Nueva York

Rhode Island

Carolina del Sur

Tennessee

Vermont

Virginia

Distrito de Columbia (D.C.)

Estados que lo permiten con condiciones

Siete estados permiten el matrimonio solo si la pareja cumple con requisitos específicos, generalmente relacionados con la infertilidad o la edad avanzada (para evitar riesgos genéticos en la descendencia):

Arizona: Ambos deben tener 65 años o más, o uno debe ser estéril.

Ambos deben tener 65 años o más, o uno debe ser estéril. Illinois: Ambos deben tener 50 años o más, o uno debe ser estéril.

Ambos deben tener 50 años o más, o uno debe ser estéril. Indiana: Ambos deben tener 65 años o más.

Ambos deben tener 65 años o más. Maine: Deben presentar un certificado de asesoramiento genético médico.

Deben presentar un certificado de asesoramiento genético médico. Minnesota: Permitido principalmente bajo ciertas tradiciones de pueblos nativos.

Permitido principalmente bajo ciertas tradiciones de pueblos nativos. Utah : Ambos deben tener 65 años o más (o 55 si se demuestra infertilidad).

: Ambos deben tener 65 años o más (o 55 si se demuestra infertilidad). Wisconsin: La mujer debe ser mayor de 55 años o uno de los dos debe ser estéril.

Estados donde es ilegal el matrimonio entre primos hermanos

En los 25 estados restantes, el matrimonio entre primos hermanos está prohibido por ley.

En algunos casos, como en Texas y Oklahoma, estas uniones no solo son nulas, sino que pueden considerarse un delito penal (incesto).

Arkansas, Delaware, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Dakota, Texas, Washington, West Virginia y Wyoming.

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