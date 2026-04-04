Trump solicita 152 millones de dólares al Congreso para reactivar Alcatraz

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La propuesta de presupuesto de la Casa Blanca para el año fiscal 2027, contempla una partida de 152 millones de dólares para la primera fase de reformas estructurales en la isla ubicada en la bahía de San Francisco, transformando las antiguas instalaciones en un centro penitenciario de última generación. La iniciativa busca que el recinto albergue nuevamente a los perfiles criminales de mayor peligrosidad del país, como parte de una estrategia federal de endurecimiento de penas.

Este documento es la hoja de ruta financiera que el Ejecutivo envía al Congreso para que sea debatida y aprobada.

En mayo, Trump anunció en las redes sociales que estaba ordenando a la Oficina de Prisiones, al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a otras agencias que:

"Reabrir una Alcatraz sustancialmente ampliada y reconstruida, para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. La reapertura de Alcatraz servirá como un símbolo de la Ley, el Orden y la justicia".

Alcance del proyecto y costos estimados

Aunque la solicitud inicial se centra en el primer año de obras, informes técnicos indican que habilitar un complejo funcional requeriría una construcción prácticamente desde cero. Se estima que el costo total de la obra podría ascender a los 2.000 millones de dólares para cumplir con los estándares modernos de contención. El proyecto pretende recuperar símbolos históricos de la justicia estadounidense, aprovechando el aislamiento geográfico y las corrientes extremas de las aguas que rodean la isla.

Antecedentes y proceso legislativo

Alcatraz funcionó como prisión federal entre 1934 y 1963, alojando a reclusos de alto perfil como Al Capone, antes de ser clausurada por los elevados costos de mantenimiento logístico.

Desde su cierre, el sitio se ha mantenido como parque nacional y punto de interés cultural. La solicitud de los 152 millones de dólares deberá ser evaluada y sometida a votación en el Congreso como parte del paquete presupuestario general, donde el Legislativo analizará la viabilidad financiera de reabrir una estructura descartada en el pasado por su inviabilidad económica.

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