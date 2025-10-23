¡Pesadilla en la cárcel! Venezolano cuenta cómo fue su estadía de 5 días en "Aligator Alcatraz"

Suscríbete a nuestros canales

Óscar Ávila, un joven venezolano de 28 años, se encuentra en libertad junto a su familia, aun procesa cada segundo de sus cinco días bajo arresto de ICE. Ávila fue detenido por agentes de la patrulla de carreteras y terminó recluido en el centro para migrantes conocido como "Aligator Alcatraz".

La detención se originó cuando la policía lo detuvo por tener los tintes de su auto "muy oscuros". Tras la parada, el oficial le dijo: "estuvimos hablando con migración y tu estatus migratorio... está expirado".

¿Por qué fue detenido el joven venezolano si tenía TPS?

Óscar Ávila había entrado al país en 2022 con un parole humanitario, patrocinado por su tío. Al vencerse este, aplicó al Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual, según su familia, aún está vigente hasta octubre de 2026.

No obstante, fue procesado como un inmigrante sin documentación legal. Óscar relató que subieron a la banca de la patrulla a "13 personas más de otras nacionalidades", todos llevados a "Alcatraz".

¿Cómo eran las condiciones en "Aligator Alcatraz"?

Óscar describió el centro como una "cárcel de máxima seguridad" donde le entregaron un uniforme de color naranja. Además los detenidos deben ingresar en celdas de hasta 32 personas que siempre están llenas.

El joven se quejó de las bajas temperaturas y la poca privacidad de los baños, que son "simplemente 3 cubículos que no tienen un tipo de pared de cubierto". Además, solo pudo ducharse un solo día y la comida que le sirvieron era procesada y con recipientes desechables.

¿Qué sintió Óscar Ávila al ser liberado?

Óscar asegura que las horas de angustia e incertidumbre no han sido resarcidas. En el momento que salió, nunca recibió "ni siquiera tengo una carta o algo que demuestre como que mira... no solo nos equivocamos contigo".

El joven afirmó que estar detenido era una "pesadilla" y que "me sentía que estaba en el lugar equivocado". Su relato sobre su detención a pesar de su TPS vigente genera una alerta sobre la verificación de estatus migratorios en los operativos.

