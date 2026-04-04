Las impactantes imágenes del colapso de una rueda de la fortuna en India: decenas de heridos

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Una falla mecánica en una rueda de la fortuna provocó el desplome de la atracción durante una feria local en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India.

El accidente dejó un saldo preliminar con más de 30 personas heridas, entre las que se encuentran mujeres y niños, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales, informaron medios internacionales.

Testigos graban el accidente

El momento del suceso quedó registrado en un video grabado por un testigo. En las imágenes se observa cómo la estructura de 18 metros cae al suelo mientras las personas alrededor intentan correr para ponerse a salvo.

Tras el impacto, los asistentes se acercaron rápidamente para auxiliar a los lesionados antes de que finalizara la grabación.

Balance de los lesionados

El accidente dejó entre 30 y 40 personas heridas. Varios de los afectados, incluyendo menores de edad, sufrieron lesiones de gravedad y permanecen internados en el hospital bajo observación médica.

¿Qué se conoce sobre el desplome?

De acuerdo con los testigos que presenciaron el hecho, la atracción solo había completado dos vueltas cuando la estructura falló y se vino abajo.

El siniestro tuvo lugar el pasado miércoles 1 de abril en un evento que, como suele ocurrir en este tipo de ferias locales en la región, no contaba con las medidas de seguridad adecuadas.

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