El "efecto Florida": por qué 9.000 nuevos ultraricos mudarán su fortuna al estado del sol

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El mapa de la fortuna en Estados Unidos está siendo redibujado, puesto que ya no se trata solo de los apellidos herederos de la era industrial o los genios de Silicon Valley.

Una nueva legión de 510.000 ultra-ricos (personas con más de $30 millones de dólares en patrimonio) está transformando la economía del país.

Este crecimiento explosivo no es producto del azar, sino de una década de mercados bursátiles al alza y el éxito de empresarios independientes que han llevado sus negocios locales al siguiente nivel.

El nuevo perfil: menos herencia, más inversión

A diferencia del siglo pasado, el ultra-rico de 2026 es, en su gran mayoría, el arquitecto de su propia fortuna. Según datos de Spear’s, el 79% de este grupo generó su riqueza desde cero, marcando un distanciamiento histórico de las fortunas heredadas.

¿De dónde viene el dinero? La Reserva Federal señala que el 72% de la riqueza del 0.1% más rico proviene de acciones, fondos de inversión y empresas privadas.

Los dueños del patio: Muchos de estos millonarios son propietarios de concesionarios de autos, empresas agrícolas tecnificadas o comercios regionales que capitalizaron la revalorización de activos.

El efecto S&P 500: El índice bursátil ha subido más del 200% en la última década, inflando las carteras de quienes apostaron por la inversión sostenida.

Los nuevos epicentros del lujo

La migración interna de capitales ha desplazado el eje del dinero hacia estados con políticas fiscales más amigables y alta calidad de vida. Florida, Texas y Utah lideran esta carrera.

Florida en la cima: Se proyecta que el "Estado del Sol" sumará 9,000 nuevos ultra-ricos para 2030. Ciudades como Miami ya compiten con Manhattan en el volumen de ventas inmobiliarias por encima de los $10 millones de dólares. Consumo récord: Marcas como Ferrari y Hermès reportan ventas históricas en suelo estadounidense, impulsadas por esta nueva clase media-alta que saltó al segmento de ultra-lujo. Cielos privados: La aviación ejecutiva ha dejado de ser un nicho para convertirse en un sector robusto, consolidando la demanda de jets privados para viajes de negocios y placer.

La otra cara: desigualdad y concentración

Aunque este auge inyecta capital y genera empleos en sectores de alta gama, también profundiza la brecha social.

Expertos de CounterPunch advierten que mientras el patrimonio promedio del país sube, la mediana se estanca, lo que refleja una concentración de capital sin precedentes.

Este fenómeno plantea desafíos urgentes para 2026:

Movilidad social: ¿Es posible para las nuevas generaciones alcanzar estos niveles de riqueza sin capital inicial?

Equilibrio fiscal: El debate sobre cómo gravar estas fortunas móviles que saltan de un estado a otro sigue encendido en el Congreso.

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